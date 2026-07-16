США применили «адский огонь» против танкера в Ормузском проливе

Спустя несколько недель после того, как США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании (МОВ), направленный на прекращение войны и возобновление переговоров по ядерной программе страны, главный переговорщик Тегерана предупредил, что меморандум о взаимопонимании может иметь смысл только в том случае, если его «положения будут действительны и будут выполняться», предполагая, что дальнейшие переговоры будут скомпрометированы США и Ираном. недавняя волна нападений.