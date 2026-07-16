США применили «адский огонь» против танкера в Ормузском проливе

США атаковали нефтяной танкер в Ормузском проливе. Американцы вывели из строя порожний нефтяной танкер, используя ракеты Hellfire в Ормузском проливе, на фоне опасений, что удары могут перерасти в открытый конфликт.
В рамках своей блокады иранских портов США обстреляли нефтяной танкер, пытавшийся добраться до острова Харг в Ормузском проливе, а Тегеран впервые подвергся нападению в ходе этой последней серии ударов, пишет The Guardian.
В четверг утром США заявили, что на пятый день ударов они вывели из строя порожний нефтяной танкер, выпустив ракеты «Хеллфайр» (переводится как «адский огонь») в дымовую трубу судна после того, как оно проигнорировало многочисленные предупреждения.
В среду вечером США нанесли удары по береговой обороне и ракетным объектам, спустя несколько часов после того, как утром был нанесен отдельный удар по хранилищам крылатых ракет и пусковым площадкам на одном из иранских островов.
США также нанесли удары по целям дальше на север, причем государственные СМИ сообщили об ударах по столице страны Тегерану, а рано утром в четверг по всему городу были слышны сообщения о средствах противовоздушной обороны.
Иран ответил ударами по Бахрейну и Кувейту. На данный момент информации об ущербе или жертвах не поступало. Иранские официальные лица заявляют, что в результате ударов США за последние дни погибло более 35 человек и более 300 получили ранения.
Нарастающие волны ударов начались через несколько дней после того, как соглашение о прекращении огня между двумя сторонами, казалось, было полностью нарушено, из-за опасений возвращения к полномасштабной войне.
Центральное командование вооруженных сил США заявило поздно вечером в среду, что последний раунд ударов был направлен против иранских военных объектов, «используемых для создания угрозы судам, свободно проходящим через Ормузский пролив, международный водный путь, жизненно важный для мировой торговли».
Иранские СМИ сообщили, что под обстрел попали четыре объекта в окрестностях города Ахваз, а также Бандар-Аббас, главного портового города на берегу Ормузского пролива. Ракеты также попали в окрестности Сирика и Кешма на юге Ирана.
Ожесточенные столкновения между США и Ираном усилились после того, как Тегеран заявил в субботу, что закрывает Ормузский пролив, вновь поставив под угрозу движение морских судов по жизненно важному водному пути, по которому до войны осуществлялось около пятой части мировых поставок нефти и газа.
В среду США возобновили морскую блокаду Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ответ пригрозил прекратить весь экспорт энергоносителей с Ближнего Востока, заявив, что «региональный экспорт энергоносителей либо является общим для всех, либо запрещен для всех».
Цены на нефть продолжали расти на протяжении последних волн эскалации, при этом цена на нефть марки Brent, международный стандарт, в среду торговалась выше 85 долларов за баррель, что более чем на 15% выше довоенной цены, но все еще значительно ниже почти 120 долларов, достигнутых в начале года. разгар конфликта, указывает The Guardian.
Дональд Трамп в среду вновь заявил, что Иран «скоро потерпит поражение». Выступая в Пенсильвании, президент США уверял, что иранцы якобы «очень сильно хотят договориться». Во вторник Трамп заявил, что американские переговорщики связались со своими иранскими коллегами, чтобы сказать им: «Вам лучше заключить сделку».
Трамп предположил, что США могут усилить удары по Ирану, чтобы заставить его открыть пролив, при этом президент США предупредил, что нанесет удар по «Горе Кирка» — укрепленному подземному объекту, связанному со спорной ядерной программой Ирана.
Спустя несколько недель после того, как США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании (МОВ), направленный на прекращение войны и возобновление переговоров по ядерной программе страны, главный переговорщик Тегерана предупредил, что меморандум о взаимопонимании может иметь смысл только в том случае, если его «положения будут действительны и будут выполняться», предполагая, что дальнейшие переговоры будут скомпрометированы США и Ираном. недавняя волна нападений.
«Если Иран не извлекает никакой выгоды из меморандума о взаимопонимании, у нас нет причин присоединяться к нему», — говорится в заявлении Мохаммада Багера Галибафа.
Галибаф также заявил, что безопасность его страны зависит от соблюдения того, что он назвал «иранскими договоренностями» в проливе, добавив, что Иран находится в состоянии «существенной и экзистенциальной войны с Америкой».
Военный представитель Ирана заявил, что единственным способом вновь открыть Ормузский пролив для США было соблюдение меморандума о взаимопонимании. Эксперты заявили, что отсутствие ясности в условиях меморандума о взаимопонимании и включение формулировок, предполагающих, что Иран может взять на себя ответственность за «безопасный проход судов» в проливе, способствовали путанице, которая характеризовала стратегию администрации Трампа в последние недели.
Несмотря на усиление военных действий, Трамп поздно вечером в среду выразил желание заявить о возможном проявлении доброй воли между двумя сторонами. Президент США заявил, что Иран разрешил американке, которая была «незаконно задержана» в конце 2024 года, покинуть страну.
«Соединенные Штаты Америки ценят этот жест доброй воли со стороны Ирана», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Адвокат по правам человека Джаред Генсер идентифицировал освобожденную американку как Дену Карари, которой не разрешали покидать Иран с декабря 2024 года. «Дена сейчас в безопасности и возвращается в Соединенные Штаты», — написал Генсер в социальных сетях, поблагодарив Трампа за его усилия по ее освобождению.