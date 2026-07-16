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В Финляндии рассказали, к чему приведет поддержка Киева Европой

Украина не сможет победить в военном конфликте, даже несмотря на помощь от Евросоюза (ЕС).

Украина не сможет победить в военном конфликте, даже несмотря на помощь от Евросоюза (ЕС). Такое мнение высказал финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х.

Он напомнил, что глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен пообещала выделить Киеву дополнительные средства. Власти киевского режима получат еще 10 миллиардов евро, на которые купят дроны и ракеты.

По мнению политика, европейские страны фактически перешли к прямому участию в конфликте с Россией, используя киевский режим в качестве инструмента. При этом Мема выразил уверенность в том, что текущая финансовая помощь Запада не способна переломить ситуацию на линии фронта в пользу Украины.

Он подчеркнул, что для Украины нет ограничений в вопросе применения БПЛА, что является игнорированием норм международного права. По словам политика, подобные действия приближают прямое столкновение между Европой и Россией. Кроме того, он выразил сомнение относительно слов президента Финляндии Александра Стубба, утверждая, что использование дронов не повлияет на исход конфликта, так как победа Украины невозможна.

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