В Финляндии рассказали, к чему приведет поддержка Киева Европой

Он подчеркнул, что для Украины нет ограничений в вопросе применения БПЛА, что является игнорированием норм международного права. По словам политика, подобные действия приближают прямое столкновение между Европой и Россией. Кроме того, он выразил сомнение относительно слов президента Финляндии Александра Стубба, утверждая, что использование дронов не повлияет на исход конфликта, так как победа Украины невозможна.