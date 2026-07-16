Какие проблемы создала система цифрового пограничного контроля ЕС

16 июля в Дублине пройдет встреча министров юстиции и внутренних дел стран ЕС. На повестке — управление миграцией, а также безопасность на границах. Министры также должны отдельно обсудить проблемы, связанные с введением в действие так называемой Системы въезда и выезда (The Entry/Exit System, EES), которая представляет собой цифровой режим пограничного контроля для путешественников из третьих стран и начала действовать в апреле.
Незадолго до встречи восемь стран блока — Бельгия, Франция, Германия, Греция, Италия, Мальта, Нидерланды и Португалия, а также тесно интегрированная с ним Швейцария направили обращение еврокомиссару по внутренним делам Магнусу Бруннеру с просьбой позволить им действовать более гибко. В документе утверждается, что первые месяцы работы EES выявили значительные трудности: из-за технических проблем в аэропортах образуются огромные очереди, и туристы не успевают на свои рейсы. А 6 сентября истекает переходный период, позволяющий национальным пограничным службам приостанавливать эксплуатацию EES при технических сбоях или чрезмерной нагрузке и переходить на резервные процедуры, а именно ручную регистрацию путешественников и проставление штампов в паспортах. Девять стран попросили сохранить эту возможность и далее, выразив тем не менее свою полную поддержку введения EES.
EES действует в 29 европейских странах, включая большинство государств ЕС, а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Она введена в соответствии с регламентом ЕС от ноября 2017 года с целью контроля соблюдения разрешенного срока пребывания, выявления лиц, превысивших допустимый срок нахождения в Шенгенской зоне, а также для борьбы с использованием поддельных документов и трансграничной преступностью. Окончательно механизм был запущен 12 октября 2025 года и стал полностью обязательным с 10 апреля 2026 года. С этого дня для удостоверения личности на границах этих государств путешественники из стран, не входящих в ЕС, должны пройти в специальную кабину (киоск) для сдачи биометрических данных, где делается их цифровая фотография и снимаются отпечатки пальцев. Эти данные привязываются к электронной записи о въезде. При последующих поездках система использует их для идентификации человека и автоматически регистрирует дату, время и место пересечения границы. Система фиксирует случаи отказа во въезде и позволяет пограничным службам и правоохранительным органам быстрее проверять историю пересечений границы.
Какие трудности спровоцировала система EES.
Более подробно о проблемах, связанных с эксплуатацией EES, рассказывается в открытом письме Европейского Международного совета аэропортов (ACI Europe), адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и также обнародованном в начале июля. В нем указано, что в разгар летнего туристического сезона поток пассажиров в страны ЕС увеличивается на 40 млн человек, а система создает непосильную нагрузку на пограничные службы, аэропорты и авиакомпании, так что с апреля время ожидания на пограничном контроле увеличилось в среднем до пяти часов.
«Эти задержки затрагивают миллионы пассажиров, въезжающих в Шенгенскую зону, включая семьи, путешествующие с маленькими детьми, пожилых пассажиров и лиц с ограниченной подвижностью. В то же время аэропорты и авиакомпании сталкиваются с растущим числом сбоев в работе, включая задержки рейсов и пропущенные стыковки, а также растущее давление на обслуживающий персонал», — говорится в письме. В ACI Europe отмечают, что некоторые путешественники уже пересматривают планы поездок в Европу, что «подрывает репутацию европейской туристической отрасли».
Глава аэропорта Франкфурта Штефан Шульте утверждает, что потерял покой из-за сбоев EES. Глава Fraport Greece, оператора аэропортов Греции, Александр Цинелли заявил, что система не функционирует должным образом и требует доработок. По его словам, на Корфу, Родосе, Крите и Миконосе выстраиваются очереди, выходящие за пределы зданий аэропортов, и приходится устанавливать навесы для защиты пассажиров от палящего солнца. Генеральный директор Aeroporti di Roma Марко Тронконе признался The Financial Times, что аэропорты Фьюмичино и Чампино вынуждены разрешить пассажирам пропускать биометрический контроль, чтобы «избежать катастрофы». По его мнению, механизм EES оказался несовместимым с пиком сезона. «Так что единственный способ — открыть клапан. Мы никак не сможем обеспечить 100% регистрации», — заключил он.
С наибольшими трудностями сейчас сталкиваются путешественники из Великобритании, в связи с чем, например, власти Греции временно, хотя и неофициально, приостанавливали в июле их проверки. 13 июля министр транспорта королевства Хайди Александер провела связанные с этой проблемой переговоры с еврокомиссаром по транспорту и туризму Апостолосом Цицкостасом. А ранее Лондон объявил о выделении £20 млн на расширение инфраструктуры паспортного контроля в порту Дувр — ключевом пункте сообщения с континентальной Европой, где работают также французские пограничники (это происходит в рамках системы juxtaposed controls, или «сопряженного контроля») и до посадки на паром или поезд осуществляется одновременно выездной контроль Великобритании и въездной контроль входящей в шенгенскую зону Франции.
Заместитель исполнительного директора Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex Уку Сареканно отметил, что самым проблемным аспектом системы EES остается получение отпечатков пальцев. «Мы ожидаем, что ситуация стабилизируется через год или два, потому что самая сложная часть — это первичная регистрация», — сказал он на мероприятии Британской ассоциации туристических агентов и туроператоров ABTA.
После обращения девяти стран официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт напомнил о действующем до конца лета переходном периоде. И готовность продлить его он не подтвердил. По словам Ламмерта, комиссия будет находиться в тесном контакте с государствами, испытывающими проблемы в связи с работой EES. «Есть сильное совместное стремление к тому, чтобы система работала везде», — отметил он.
РБК направил запрос в Еврокомиссию, а также профильным депутатам Европарламента.
Что следует учесть российским туристам.
В ноябре 2025 года Еврокомиссия выпустила рекомендацию, запрещающую выдачу новых мультивиз россиянам, однако европейское направление по-прежнему остается привлекательным для российских туристов. В 2025 году Россия наряду с Китаем и Турцией вошла в пятерку стран — лидеров по количеству поданных заявлений на получение шенгенских виз: число заявок составило 679 тыс., следует из данных Еврокомиссии. Около 630 тыс. россиян получили визы, что почти на 17% больше, чем годом ранее. Таким образом, в 2025 году общая доля отказов россиянам в шенгенских визах снизилась до 6,3% (показатель 2024 года — 7,4%).
Наибольшее количество виз всех типов, включая однократные, в 2025-м россиянам выдали Италия (163,9 тыс.), Франция (156,8 тыс.), Испания (124,11 тыс.) и Греция (59,5 тыс.). Причем, за исключением последней, все эти страны второй год подряд принимают больше положительных решений. Франция выдала на 26,3% больше виз по сравнению с 2024-м, Испания — на 11,5%, а Италия — на 7,1%. В 2024-м они также выдали россиянам в среднем на 15% больше виз, чем в 2023-м.
«Несмотря на отсутствие прямого воздушного сообщения и прочие трудности, в последний год количество выданных виз всех типов россиянам увеличилось на 17%, и, соответственно, количество путешествий тоже не снижается. Причем надо учитывать, что наши граждане приезжают в страны ЕС не только с туристической целью, но и в рамках бизнес-поездок, по медицинским причинам и для учебы», — сказал РБК вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
По его наблюдению, проблемы EES в меньшей степени затрагивают российских туристов, поскольку у них стыковка рейсов, когда задержка на контроле особенно критична, происходит в странах Ближнего Востока, Турции, Армении или Азербайджане. «Основная проблема EES заключается в технической адаптации европейских аэропортов, поскольку из-за необходимости прохождения биометрических киосков увеличивается время обработки данных пассажиров. При этом там работают консультанты и даже есть интерфейс на русском языке. Если нет технических сбоев, то все функционирует бесперебойно. Для сравнения: в аэропорту Вены время ожидания прохождения границы составляет 10−20 минут, в то время как в аэропортах Италии с учетом летнего сезона в очереди можно простоять около двух-трех часов», — отмечает Горин. На этом фоне многие страны блока возвращаются к практике паспортного контроля по старому регламенту, чтобы предотвратить опоздание пассажиров на стыковочные рейсы.
«Мы никаких особых трудностей для российских туристов не фиксируем. Основная проблема сейчас заключается скорее в том, что спрос по визам в Европу превышает предложение. Это связано с техническими ограничениями консульств и визовых центров, так как последние пять лет количество сотрудников там лимитировано. Из-за EES проблемы у соотечественников могут возникнуть уже скорее на обратном пути из ЕС, и потому мы рекомендуем закладывать при вылете из стран блока не два, а минимум три часа на процедуры, связанные с прохождением границы», — говорит Горин.
13 июля глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что блоку пока не удалось согласовать 21-й пакет санкций против России, который в том числе предполагает новые визовые ограничения, а некоторые страны блока призывают полностью запретить выдачу туристических виз для граждан России. С такой инициативой, в частности, в начале июня выступили депутаты Европарламента от блока ХДС/ХСС, который входит в правящую коалицию в Германии. Однако с таким подходом категорически несогласны страны ЕС, экономики которых зависят от туризма, в том числе Франция, Италия и Греция.