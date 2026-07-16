Какие проблемы создала система цифрового пограничного контроля ЕС

EES действует в 29 европейских странах, включая большинство государств ЕС, а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Она введена в соответствии с регламентом ЕС от ноября 2017 года с целью контроля соблюдения разрешенного срока пребывания, выявления лиц, превысивших допустимый срок нахождения в Шенгенской зоне, а также для борьбы с использованием поддельных документов и трансграничной преступностью. Окончательно механизм был запущен 12 октября 2025 года и стал полностью обязательным с 10 апреля 2026 года. С этого дня для удостоверения личности на границах этих государств путешественники из стран, не входящих в ЕС, должны пройти в специальную кабину (киоск) для сдачи биометрических данных, где делается их цифровая фотография и снимаются отпечатки пальцев. Эти данные привязываются к электронной записи о въезде. При последующих поездках система использует их для идентификации человека и автоматически регистрирует дату, время и место пересечения границы. Система фиксирует случаи отказа во въезде и позволяет пограничным службам и правоохранительным органам быстрее проверять историю пересечений границы.