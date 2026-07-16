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В Брянской области при обстреле погибли 15-летняя девочка и ее бабушка

При обстреле из реактивной установки «Град» поселка Суземка в Брянской области погибли 15-летняя девочка и ее бабушка, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

Источник: РБК

При обстреле из реактивной установки «Град» поселка Суземка в Брянской области погибли 15-летняя девочка и ее бабушка, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

«Самые тяжелые последствия преступления — погибли 15-летняя девочка и ее бабушка. Глубокие соболезнования родным погибших», — написал он.

Еще одна женщина госпитализирована с ранениями.

«По предварительным данным, один дом полностью уничтожен. Повреждены четыре дома, хозпостройки, гражданский автомобиль и трактор», — написал губернатор.

Минувшей ночью над российскими регионами ПВО сбила 375 украинских дронов, сообщило Минобороны. Аппараты перехватили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской и рядом других регионов.

25 мая Ковальчук сообщил, что ВСУ обстреляли из «Града» поселок Белая Березка Трубчевского района. В результате ударов погиб мирный житель, ранения получил сотрудник пожарно-спасательной службы.

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