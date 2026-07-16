The National: Израиль и Ливан согласовывают вывод ЦАХАЛа из двух зон

Делегации Израиля и Ливана в ближайшие дни проведут переговоры, чтобы согласовать сроки создания двух пилотных зон на юге Ливана. С этих территорий будут выведены военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает The National со ссылкой на источники.