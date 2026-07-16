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The National: Израиль и Ливан согласовывают вывод ЦАХАЛа из двух зон

Делегации Израиля и Ливана в ближайшие дни проведут переговоры, чтобы согласовать сроки создания двух пилотных зон на юге Ливана. С этих территорий будут выведены военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает The National со ссылкой на источники.

Делегации Израиля и Ливана в ближайшие дни проведут переговоры, чтобы согласовать сроки создания двух пилотных зон на юге Ливана. С этих территорий будут выведены военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает The National со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, ливанская сторона потребовала провести переговоры как можно скорее, а власти Израиля пообещали принять решение на ближайшем военном совещании. «Но мы думаем, что израильтяне могут попытаться затянуть этот процесс», — отметил источник.

Израиль и Ливан договорились установить графики создания пилотных зон по итогам шестого раунда прямых переговоров Израиля и Ливана при посредничестве США. Встреча прошла 14−15 июля в Риме.

В конце июня в Вашингтоне стороны подписали соглашение об урегулировании конфликта. Израиль и Ливан договорились, что контроль над пилотными зонами перейдет ливанской стороне после вывода оттуда израильских войск и разоружения шиитской группировки «Хезболла».

Подробнее — в материале «Ъ» «Позицию Бейрута сверяют с картой».

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