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Во Франции легализовали эвтаназию

Французский парламент одобрил закон, разрешающий эвтаназию.

Французский парламент одобрил закон, разрешающий эвтаназию. За документ проголосовал 291 депутат, против высказались 241.

Воспользоваться этим правом смогут граждане, достигшие совершеннолетия и страдающие от неизлечимых заболеваний на терминальных стадиях. Ключевое условие — постоянные физические или психологические мучения, которые не поддаются облегчению с помощью терапии.

Пациент, принявший решение уйти из жизни, после одобрения врачебной комиссии и по окончании дополнительного периода на размышление должен самостоятельно ввести себе смертельное вещество.

Медицинский работник может выполнить инъекцию только в тех случаях, когда больной физически не способен сделать это сам.

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