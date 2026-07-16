Во Франции легализовали эвтаназию

Французский парламент одобрил закон, разрешающий эвтаназию. За документ проголосовал 291 депутат, против высказались 241.
Воспользоваться этим правом смогут граждане, достигшие совершеннолетия и страдающие от неизлечимых заболеваний на терминальных стадиях. Ключевое условие — постоянные физические или психологические мучения, которые не поддаются облегчению с помощью терапии.
Пациент, принявший решение уйти из жизни, после одобрения врачебной комиссии и по окончании дополнительного периода на размышление должен самостоятельно ввести себе смертельное вещество.
Медицинский работник может выполнить инъекцию только в тех случаях, когда больной физически не способен сделать это сам.
Иордания сбила восемь иранских ракет над своей территорией.