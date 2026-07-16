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Карасин заявил о плане добиться расследования убийства инженера на АЭС

Россия намерена добиваться полноценного международного расследования убийства главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева.

Источник: РБК

Россия намерена добиваться полноценного международного расследования убийства главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева. Об этом «Известиям» сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, МАГАТЭ и его глава Рафаэль Гросси должны дать оценку произошедшему, так как ситуация выходит за допустимые границы.

«Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но я убежден, что мы будем настаивать на проведении полноценного международного расследования», — сказал он.

Первый зампред комитета по международным делам Алексей Чепа отметил, что новые удары ВСУ по атомной станции могут обернуться серьезными последствиями. Он также указал на необходимость усилить охрану руководителей и сотрудников стратегических предприятий.

Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб 15 июля при ударе украинского беспилотника по служебному автомобилю станции на границе промышленной площадки ЗАЭС и Энергодара.

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