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Уходящий с поста премьера Кир Стармер прибыл в Киев

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл с визитом в столицу Украины, сообщает издание «Страна».

Источник: РБК

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл с визитом в столицу Украины, сообщает издание «Страна».

«Премьер-министр отправляется в Киев, где отметит кульминацию двух лет своего руководства в поддержке борьбы Украины за свободу и суверенитет», — сообщила ранее канцелярия британского премьера.

В ходе визита запланированы переговоры Стармера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также в заявлении канцелярии говорится, что за время его работы Великобритания сформировала «коалицию желающих» из 34 стран, готовых предоставить Украине гарантии безопасности после завершения конфликта, а также заключила с Киевом долгосрочное партнерство.

Стармер намерен подтвердить Зеленскому сохранение поддержки Украины со стороны Великобритании.

В конце июня Стармер объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании и лидера Лейбористской партии на фоне кризиса в правительстве. К этому привели уход министра обороны Джона Хили из-за разногласий по бюджету, серия скандалов вокруг кабинета, включая ситуацию с назначением Питера Мандельсона послом в США, и неудачные результаты партии на местных выборах в мае 2026 года.

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