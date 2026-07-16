Сумы и Харьков на кону: почему генерал Драпатый бросает резервы в ад

Главное внимание российской аудитории сейчас привлекают массированные ракетно-дроновые удары по глубоким тылам противника. Между тем в информационной тени остаются успехи бойцов группировки «Север». Они создают командованию ВСУ очень серьёзные проблемы в Сумской и Харьковской областях.
В Сумской области враг предпринимает отчаянные усилия, чтобы удержать за собой посёлок городского типа Хотень. Дело в том, что с его овладением наши войска обеспечат себе устойчивый правый фланг для движения непосредственно к Сумам.
Российские штурмовые группы проникают в Хотень из ранее занятых сёл Иволжанское и Писаревка. Пытаясь отсрочить падение этого важного посёлка, командующий украинскими войсками на северном участке фронта генерал Драпатый бросил сюда подразделения 225-го штурмового полка, которые предпринимают самоубийственные контратаки, не приносящие им, впрочем, каких-то заметных успехов.
Другим ключевым населённым пунктом на Сумском направлении стало село Могрица. Наши бойцы продолжают его штурм, медленно, но верно преодолевая сопротивление вэсэушников. Контроль над Могрицей позволит наступать на Сумы через обширный лесной массив, не опасаясь контрудара противника по левому флангу продвигающейся вперёд группировки, точно так же, как Хотень прикроет её правый фланг.
Что же касается менее отдалённых перспектив, то после освобождения Могрицы в оперативном окружении окажутся вражеские подразделения, всё ещё цепляющиеся за село Садки.
В целом обстановка для врага в Сумской области безрадостная, и, если Драпатый хочет удержать здесь фронт, одного 225-го штурмового полка ему в качестве оперативного резерва будет явно недостаточно. А перебрасывать какие-то части с других участков фронта для командования противника крайне затруднительно, особенно с учётом событий, развивающихся в соседней Харьковской области.
Там наши соединения наступают широким фронтом. Идут бои за Белый Колодец, совсем ещё недавно являвшийся ближней тыловой базой врага. Кроме того, российские части и подразделения овладели Волоховкой и Захаровкой, создав, тем самым, угрозу обрушения северного фаса Больше-Бурлукского выступа противника.
Одновременно осуществляется давление на Большой Бурлук с восточного направления. Российские подразделения постепенно вытесняют врага из расположенного там села Колодезного. В целом, продолжать удерживать выступ с оперативно-тактической точки зрения для противника крайне неразумно, но по политическим причинам Драпатый не может отдать приказ на общее отступление для занятия более выгодных рубежей. Поэтому его подчинённым приходится «драпать» неспешно и нести в оборонительных боях неоправданные потери.
Тем временем несколько южнее войска группировки «Запад» близки к полному занятию Купянска и прилегающих к нему сёл и посёлков. Закрепившись здесь, наши части и соединения получат возможность поддержать наступление северных соседей отсекающим ударом в основание Больше-Бурлукского выступа с юго-востока. Но это всё же чуть более отдалённая перспектива, хотя и вполне реальная. А пока ждём развития событий и хороших вестей, в том числе, с Ореховского направления, где на линии боевого соприкосновения тоже произошли заметные сдвиги…