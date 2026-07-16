Сумы и Харьков на кону: почему генерал Драпатый бросает резервы в ад

Тем временем несколько южнее войска группировки «Запад» близки к полному занятию Купянска и прилегающих к нему сёл и посёлков. Закрепившись здесь, наши части и соединения получат возможность поддержать наступление северных соседей отсекающим ударом в основание Больше-Бурлукского выступа с юго-востока. Но это всё же чуть более отдалённая перспектива, хотя и вполне реальная. А пока ждём развития событий и хороших вестей, в том числе, с Ореховского направления, где на линии боевого соприкосновения тоже произошли заметные сдвиги…