Побывавший на Луне флаг СССР продали на Sotheby’s за $80 тысяч

На аукционе Sotheby’s небольшой флаг СССР, побывавший на Луне, продали за $80 тыс. (около 6,2 млн руб.). Его брал с собой космонавт Базз Олдрин во время полета «Аполлона-11» на Луну в июле 1969 года, указывается на сайте аукциона.