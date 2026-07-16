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Побывавший на Луне флаг СССР продали на Sotheby’s за $80 тысяч

На аукционе Sotheby’s небольшой флаг СССР, побывавший на Луне, продали за $80 тыс. (около 6,2 млн руб.). Его брал с собой космонавт Базз Олдрин во время полета «Аполлона-11» на Луну в июле 1969 года, указывается на сайте аукциона.

На аукционе Sotheby’s небольшой флаг СССР, побывавший на Луне, продали за $80 тыс. (около 6,2 млн руб.). Его брал с собой космонавт Базз Олдрин во время полета «Аполлона-11» на Луну в июле 1969 года, указывается на сайте аукциона.

Флаг размером около 10 на 15 см эксперты изначально оценили в $7−10 тыс. (543−775 тыс. руб.). В углу господин Олдрин поставил свою подпись и написал: «Летал на Луну на “Аполлоне-11”». К лоту также прилагалось письмо астронавта, подтверждающее происхождение лота.

В письме Базз Олдрин отметил, что лично решил включить советский флаг в свой инвентарь. «Ношение этого флага было жестом доброй воли, а также демонстрацией того, что “Аполлон-11” — это общечеловеческое достижение, выходящее за рамки национальных границ», — подчеркнул американский астронавт.