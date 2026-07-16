В Госдуме отреагировали на заявления Вучича о поддержке Украины

Чепа подчеркнул, что в России фиксируют риторику Белграда. При этом депутат напомнил об исторической связи двух стран.
«Мы понимаем, что Сербия — дружественная нам страна. И сербы поистине любят Россию и помнят ту помощь, которую оказывала Россия. Как могла, оказывала. Как могла, поддерживала. Народ сильно поддерживал Сербию во время натовской угрозы. Хотя Россия оказала совсем незначительную помощь, но россияне всегда стояли на стороне сербов. Это помнят», — заметил собеседник «Ленты.ру».
Парламентарий отметил, что в последнее время действия Вучича вызывают вопросы. По его мнению, позиция президента расходится с настроениями внутри самой Сербии.
«Эти заявления далеко не соответствуют пожеланиям людей. Это на его совести. Конечно, мы это все слышим, все видим и делаем соответствующие выводы», — заключил он.
Ранее сербский лидер Александр Вучич озвучил позицию Белграда по украинскому вопросу во время визита в Киев. Он заявил, что Сербия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и планирует расширять сотрудничество с Киевом в разных сферах.
Вучич прибыл на переговоры к президенту Владимиру Зеленскому днем 15 июля. В Киеве он принял участие в саммите «Юго-Восточная Европа — Украина».