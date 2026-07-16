«Мы понимаем, что Сербия — дружественная нам страна. И сербы поистине любят Россию и помнят ту помощь, которую оказывала Россия. Как могла, оказывала. Как могла, поддерживала. Народ сильно поддерживал Сербию во время натовской угрозы. Хотя Россия оказала совсем незначительную помощь, но россияне всегда стояли на стороне сербов. Это помнят», — заметил собеседник «Ленты.ру».