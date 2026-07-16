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Белоусов поручил доработать комплекс по оценке работы расчетов беспилотников

Белоусов отметил, что профильные службы уже дорабатывают комплекс по оценке расчетов БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил доработать программно-аппаратный комплекс для более точной оценки действий расчетов беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Глава военного ведомства дал соответствующее поручение после заслушивания доклада о работе системы. Изменения должны помочь учитывать особенности задач, которые выполняют операторы БПЛА.

«Мы сразу будем видеть объективную эффективность расчетов, смотря на специфику выполняемой задачи операторами в программно-аппаратном комплексе. Профильные службы уже работают над этим», — сказал Белоусов.

Министр подчеркнул важность нововведений, которые позволят детальнее анализировать результаты работы каждого расчета.

Ранее Белоусов заявил, что ситуация в сфере защиты от беспилотников меняется примерно каждые два месяца. По его словам, в российских войсках создается единая система. Она должна объединить средства обнаружения дронов, оповещения и их уничтожения.

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