Белоусов поручил доработать комплекс по оценке работы расчетов беспилотников

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил доработать программно-аппаратный комплекс для более точной оценки действий расчетов беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Глава военного ведомства дал соответствующее поручение после заслушивания доклада о работе системы. Изменения должны помочь учитывать особенности задач, которые выполняют операторы БПЛА.
«Мы сразу будем видеть объективную эффективность расчетов, смотря на специфику выполняемой задачи операторами в программно-аппаратном комплексе. Профильные службы уже работают над этим», — сказал Белоусов.
Министр подчеркнул важность нововведений, которые позволят детальнее анализировать результаты работы каждого расчета.
Ранее Белоусов заявил, что ситуация в сфере защиты от беспилотников меняется примерно каждые два месяца. По его словам, в российских войсках создается единая система. Она должна объединить средства обнаружения дронов, оповещения и их уничтожения.