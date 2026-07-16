Путин меняет прокуроров на Дальнем Востоке: предложены кадры для Приморья и не только

Отметим, что в этой ротации есть ряд опытных кадров, сформировавшихся в дальневосточных прокуратурах. Так, на должность прокурора Алтайского края президент предложил кандидатуру Николая Рябова, который с 2008 по 2013 год был первым заместителем прокурора Приморского края, в 2013—2019 годах возглавлял прокуратуру Сахалинской области, а в 2019—2024 годах — прокуратуру Хабаровского края. Еще одна кандидатура с приморским бэкграундом — Виктор Винецкий, которого президент предлагает назначить прокурором Краснодарского края. Его карьера началась в Приморье, где он прошел путь от помощника прокурора Советского района Владивостока до старшего следователя по особо важным делам прокуратуры Приморского края.