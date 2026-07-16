Путин меняет прокуроров на Дальнем Востоке: предложены кадры для Приморья и не только

Новым прокурором Приморья может стать Михаил Филичев, ныне занимающий пост прокурора Республики Бурятия. Его кандидатуру президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации. На Дальнем Востоке обновление коснется не только приморского надзорного ведомства: руководители прокуратур сменятся в Амурской области, Чукотском автономном округе и Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре. Консультации по этим кандидатурам комитеты Совфеда проведут 16 июля.
«В Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации для проведения консультаций по кандидатуре Филичева Михаила Юрьевича для назначения на должность прокурора Приморского края», — написал в соцсетях глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Михаил Филичев — уроженец Тогучина Новосибирской области, 1977 года рождения. В органах прокуратуры служит более 26 лет. Начинал следователем прокуратуры Сузунского района Новосибирской области, вырос до прокурора района. Затем занимал руководящие должности в прокуратуре Кемеровской области — Кузбасса, дойдя до поста заместителя прокурора региона. В октябре 2022 года был направлен в Бурятию исполняющим обязанности, а в сентябре 2023 года утвержден в должности прокурора республики указом президента.
Пятилетний срок полномочий Сергея Столярова, занимавшего пост прокурора Приморья, завершился в мае. Официальных сообщений о его освобождении от должности, переводе или новом назначении на данный момент не было. В нынешнем списке представленных президентом в Совфед кандидатур его фамилия не упоминается.
Сейчас обязанности прокурора края исполняет старший советник юстиции Юрий Сулицкий, ранее руководивший прокуратурой Центрального района Санкт-Петербурга. Его кандидатуру коллективу ведомства как первого заместителя и временно исполняющего обязанности прокурора 13 июля представил начальник управления Генеральной прокуратуры РФ по ДФО Андрей Мондохонов.
Начальник дальневосточного управления Генпрокуратуры тоже стал фигурантом президентского представления. Глава государства предложил кандидатуру Андрея Мондрохонова на должность прокурора Амурской области.
Кадровые изменения затронут и Чукотский автономный округ: на должность прокурора округа предложена кандидатура Виталия Бондарева, ныне — заместителя прокурора Курганской области. Действующий прокурор Чукотки Дмитрий Бурко должность освободит.
Еще одна перестановка связана с Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой, надзирающей за экологической обстановкой в регионе. На должность природоохранного прокурора президент предложил кандидатуру Антона Давыдова. Нынешний руководитель ведомства Юлия Калистова в свою очередь рекомендована на пост прокурора Владимирской области.
Отметим, что в этой ротации есть ряд опытных кадров, сформировавшихся в дальневосточных прокуратурах. Так, на должность прокурора Алтайского края президент предложил кандидатуру Николая Рябова, который с 2008 по 2013 год был первым заместителем прокурора Приморского края, в 2013—2019 годах возглавлял прокуратуру Сахалинской области, а в 2019—2024 годах — прокуратуру Хабаровского края. Еще одна кандидатура с приморским бэкграундом — Виктор Винецкий, которого президент предлагает назначить прокурором Краснодарского края. Его карьера началась в Приморье, где он прошел путь от помощника прокурора Советского района Владивостока до старшего следователя по особо важным делам прокуратуры Приморского края.
Кадровые решения по региональным прокурорам вписываются в более широкий процесс обновления прокуратуры, начавшийся после назначения Александра Гуцана новым генпрокурором России в 2025 году.
Комитеты Совета Федерации по поручению председателя палаты регионов Валентины Матвиенко проведут консультации по кандидатурам в четверг, 16 июля.