Белоусов наградил группировку войск «Центр» орденом Суворова

Начальник отдела войск беспилотных систем «Центра» доложил министру, что в группировке полностью сформированы и укомплектованы новые подразделения БПС, что в свою очередь позволило более эффективно выполнять огневые задачи по поражению живой силы и техники противника. Белоусову также доложили о номенклатуре поставляемых в подразделения дронов.