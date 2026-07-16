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Белоусов наградил группировку войск «Центр» орденом Суворова

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил группировке войск «Центр» орден Суворова за массовый героизм ее бойцов, проявленный в ходе военной операции на Украине, сообщает ведомство.

Источник: РБК

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил группировке войск «Центр» орден Суворова за массовый героизм ее бойцов, проявленный в ходе военной операции на Украине, сообщает ведомство.

«Андрей Белоусов вручил общевойсковому объединению орден Суворова — за массовый героизм, мужество и отвагу, проявленные личным составом в ходе проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Также глава Минобороны наградил военнослужащих группировки, отличившихся в ходе выполнения боевых задач.

Награждение произошло при инспекции группировки войск министром. В ходе нее командующий объединением «Центра» генерал-майор Константин Нечаев доложил Белоусову об итогах 10-месячной опытно-боевой эксплуатации силами группировки системы информационного взаимодействия и ситуационной осведомленности «СВОД», позволившей выстроить автоматизированную систему огневого поражения.

«В подразделениях объединения, где данная система используется, все отзываются о ее работе только положительно», — отметил Нечаев.

Начальник отдела войск беспилотных систем «Центра» доложил министру, что в группировке полностью сформированы и укомплектованы новые подразделения БПС, что в свою очередь позволило более эффективно выполнять огневые задачи по поражению живой силы и техники противника. Белоусову также доложили о номенклатуре поставляемых в подразделения дронов.

«Мне важно получать от вас отзывы о поступающих вам беспилотных системах. Отдельно представьте мне эту информацию. Это важно», — подчеркнул глава ведомства.

Кроме того, в группировке Белоусову отчитались о создании и укомплектовании личным составом аналитических групп в подразделениях БПС, работа которых позволяет детально проводить анализ применения БПС и выстраивать более эффективное использование дронов по поражению противника.

«После создания аналитических групп в соединениях группировки войск мы предложили разделить задачи для расчетов на огневое поражение, противодействие БПЛА и специальные логистические задачи», — уточнил начальник штаба группировки войск «Центр» генерал-полковник Денис Лямин.

Материал дополняется.

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