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Прокуратура рассказала о последствиях атаки дронов на Энгельс

Прокуратура Саратовской области сообщила о пострадавших при атаке БПЛА на Энгельс. Ранее губернатор Бусаргин информировал о повреждениях гражданской инфраструктуры.

Источник: РБК

В результате атаки БПЛА на Энгельс Саратовской области есть пострадавшие, сообщила прокуратура региона.

«В результате атаки в городе Энгельсе повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении. Количество и состояние пострадавших не уточняются.

Уточняется, что прокурор Саратовской области Роман Пантелеев поручил поставить на контроль соблюдение прав граждан, взаимодействие со всеми уполномоченными ведомствами обеспечено. Также на место атаки выезжал прокурор Энгельса Роман Яценко.

Ранее губернатор региона Роман Бусаргин сообщал о повреждениях гражданской инфраструктуры в Энгельсе в результате атаки.

21 марта из-за атаки БПЛА на город в нескольких домах частично выбило стекла.

В начале марта при налете дронов на Саратовскую область пострадали три человека, им была оказана медицинская помощь. Также получили повреждения гражданские объекты.

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