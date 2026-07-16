Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кир Стармер прибыл в Киев за несколько дней до отставки

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер приехал в Киев. Об этом сообщает издание «Страна».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Глава британского правительства, который покинет пост на этой неделе, прибыл в украинскую столицу, чтобы подчеркнуть вклад Лондона в поддержку Украины за время его работы на посту.

Днем ранее в Киеве открылся «саммит Юго-Восточная Европа — Украина». На мероприятие приехали президент Сербии Александр Вучич, президент Молдавии Майя Санду, президент Румынии Никушор Дан и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России бывшего премьер-министра Великобритании
В 2024 году впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. У власти он продержался примерно два года: в статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше