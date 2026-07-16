Кир Стармер прибыл в Киев за несколько дней до отставки

Глава британского правительства, который покинет пост на этой неделе, прибыл в украинскую столицу, чтобы подчеркнуть вклад Лондона в поддержку Украины за время его работы на посту.
Днем ранее в Киеве открылся «саммит Юго-Восточная Европа — Украина». На мероприятие приехали президент Сербии Александр Вучич, президент Молдавии Майя Санду, президент Румынии Никушор Дан и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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