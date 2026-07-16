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Уходящий в отставку Кир Стармер прибыл в Киев

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер накануне своей отставки прибыл в Киев. У него запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил офис британского премьера.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер накануне своей отставки прибыл в Киев. У него запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил офис британского премьера.

Одна из целей визита — заявить, что поддержка Украины со стороны Британии не прекратится после смены премьер-министра, указано в пресс-релизе.

Как уточняет Sky News, премьер планирует подтвердить планы продолжить программу военной поддержки Киева на 3 млрд фунтов стерлингов в год, а также участие в «коалиции желающих» для отправки военного контингента на Украину после подписания мирного соглашения.

Это третий визит господина Стармера в Киев с момента вступления в должность в июле 2024 года. О готовящейся отставке премьер-министр объявил 22 июня.

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