Замкомандующего воздушными силами ВСУ Елизаров подал рапорт об отставке

Заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров подал рапорт об отставке и увольнении из армии. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна». Свое решение Елизаров связал с увольнением министра обороны Украины Михаила Федорова. Других деталей он не привел.