Замкомандующего воздушными силами ВСУ Елизаров подал рапорт об отставке

Заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров подал рапорт об отставке и увольнении из армии. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна». Свое решение Елизаров связал с увольнением министра обороны Украины Михаила Федорова. Других деталей он не привел.
«Я считаю, что отстранение М. Федорова — это большое зло для обороноспособности страны», — написал он.
Елизаров занимал пост заместителя командующего Воздушными силами ВСУ и отвечал за развитие системы противодействия беспилотникам.
Ранее Financial Times сообщила, что Владимир Зеленский может отправить Федорова в отставку спустя полгода после его назначения министром обороны. По данным издания, одной из причин могла стать борьба главы ведомства с коррупцией на Украине.