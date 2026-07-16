Белоусов рассказал о внедрении ИИ в беспилотники

Андрей Белоусов также рассказал о создании «Витрины данных» для привлечения производителей беспилотников к обучению нейросетей для БПЛА. «Главное, чтобы данные обрабатывались сразу на борту, — отметил министр. — Эти вопросы технически достаточно сложные, но они сегодня уже решаются».