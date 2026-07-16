Вэнс: Власти США «облажались» с делом по файлам Джеффри Эпштейна

При этом Министерство юстиции при Бонди передавало консервативным комментаторам и блогерам папки с названиями «Файлы Эпштейна: этап 1» и «Рассекречено». Вэнс заявил, что Бонди «преувеличила то, что у нас было, и то, чего у нас не было».