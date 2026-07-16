Белоусов объявил о создании «витрины данных» для обучения нейросетей для БПЛА

Министр обороны России Андрей Белоусов объявил о создании «витрины данных» для обучения нейросетей, используемых в беспилотниках. Его слова приводит Минобороны РФ.
Глава ведомства рассказал о разработке во время поездки в войска группировки «Центр». На одном из пунктов управления Белоусов заслушал доклады командующего группировкой Валерия Солодчука и командующего одним из ее объединений Константина Нечаева.
«Что касается искусственного интеллекта в беспилотниках, мы создали “витрину данных”, чтобы производители включились в работу по обучению нейронных сетей. Главное, чтобы данные обрабатывались сразу на борту», — сказал министр.
По словам Белоусова, решение этой задачи связано со сложными техническими вопросами, однако профильные специалисты уже занимаются ими. Обработка информации непосредственно на борту должна позволить беспилотнику быстрее анализировать полученные данные.
Ранее Белоусов сообщил, что во всех группировках российских войск внедряется система поддержки принятия решений на основе искусственного интеллекта. Совместно с гражданскими компаниями Минобороны ведет семь проектов цифровизации, которые планируется внедрить в войсках до конца 2026 года.