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Казахстан направляет 44 компании в Омск: смотрим список

Казахстанские представители организаций из разных сфер деятельности уже подтвердили свое участие. Состав делегации, вероятно, будет пополняться.

Источник: Reuters

В Омске продолжается подготовка к грядущему XXII Форуму межрегионального сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, который состоится в Омске 24—25 июля 2026 года.

Как сообщалось ранее, одно из ключевых двусторонних мероприятий в экономической сфере, объединяющее представителей органов государственной власти, деловых и экспертных кругов обеих стран, призвано укрепить связи и расширить партнерство между регионами двух стран.

Стали известны компании, которые прибудут в наш город в рамках XXII Форума межрегионального сотрудничества двух стран. В списке числятся 44 компании, представители которых вошли в состав делегации со стороны казахстанского бизнеса.

На биржу деловых контактов, которая станет частью XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, заявлены организации, занятые в следующих сферах:

— строительство и строительные материалы;

— нефтегазовая отрасль, машиностроение и судостроение;

— электротехническая промышленность, электроника и связь;

— пищевая промышленность и сельское хозяйство;

— парфюмерия, косметика и товары народного потребления;

— химическая промышленность, биотехнологии и автомобильная отрасль;

— легкая промышленность и упаковка;

— логистика и цифровые решения;

— консалтинговые, юридические и инвестиционные услуги;

— общественное питание, гостиничный бизнес и торговля.

С полным списком компаний можно ознакомиться в файле по ссылке.

Стоит отметить, что в программе форума — пленарное заседание, панельные сессии, заседания деловых советов, биржа контактов, молодежный форум и культурная часть, а ключевыми темами заявлены транспортные коридоры, промышленная кооперация, экология Иртыша, поддержка молодежи и предпринимательства.

Напомним, Омск в третий раз станет площадкой для проведения форума, который ранее проходил в 2003 и 2019 годах. Главной целью мероприятия является содействие росту и углублению экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества между странами-участницами.