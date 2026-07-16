Казахстан направляет 44 компании в Омск: смотрим список

В Омске продолжается подготовка к грядущему XXII Форуму межрегионального сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, который состоится в Омске
Как сообщалось ранее, одно из ключевых двусторонних мероприятий в экономической сфере, объединяющее представителей органов государственной власти, деловых и экспертных кругов обеих стран, призвано укрепить связи и расширить партнерство между регионами двух стран.
Стали известны компании, которые прибудут в наш город в рамках XXII Форума межрегионального сотрудничества двух стран. В списке числятся 44 компании, представители которых вошли в состав делегации со стороны казахстанского бизнеса.
На биржу деловых контактов, которая станет частью XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, заявлены организации, занятые в следующих сферах:
— строительство и строительные материалы;
— нефтегазовая отрасль, машиностроение и судостроение;
— электротехническая промышленность, электроника и связь;
— пищевая промышленность и сельское хозяйство;
— парфюмерия, косметика и товары народного потребления;
— химическая промышленность, биотехнологии и автомобильная отрасль;
— легкая промышленность и упаковка;
— логистика и цифровые решения;
— консалтинговые, юридические и инвестиционные услуги;
— общественное питание, гостиничный бизнес и торговля.
С полным списком компаний можно ознакомиться в файле по ссылке.
Стоит отметить, что в программе форума — пленарное заседание, панельные сессии, заседания деловых советов, биржа контактов, молодежный форум и культурная часть, а ключевыми темами заявлены транспортные коридоры, промышленная кооперация, экология Иртыша, поддержка молодежи и предпринимательства.
Напомним, Омск в третий раз станет площадкой для проведения форума, который ранее проходил в 2003 и 2019 годах. Главной целью мероприятия является содействие росту и углублению экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества между странами-участницами.