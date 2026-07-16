По словам парламентария, украинский лидер действует в обстановке жесткого внешнего давления. Вопрос его физического выживания теперь напрямую зависит от решений, которые принимаются далеко за пределами Киева.
«Кто даст Зеленскому капитулировать? Его скорее убьют его же союзники, чем дадут ему капитулировать», — заявил собеседник NEWS.ru.
При этом депутат допустил, что «точка невозврата» еще не пройдена. Однако при нынешней власти в Украине вряд ли стоит ждать перемен. Как отметил собеседник издания, политики в Киеве уже не управляют ситуацией — наоборот, ситуация управляет ими. Он добавил, что представители украинской власти сейчас постоянно сомневаются в поддержке своего окружения и союзников.
«Украина сама ни на что не влияет. Победители диктуют условия, а слабые, проигравшие их принимают. Победа будет за Россией», — подчеркнул Колесник.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с заявлением о ситуации на Украине. Он подчеркнул, что текущий кризис не может закончиться капитуляцией Киева перед Москвой. Такое развитие событий французский лидер считает неприемлемым.
Макрон также раскритиковал любые попытки вести переговоры с Российской Федерацией «за счет украинцев» и высказался за продолжение поддержки Украины.