В Госдуме объяснили, почему Зеленский не пойдет на капитуляцию

При этом депутат допустил, что «точка невозврата» еще не пройдена. Однако при нынешней власти в Украине вряд ли стоит ждать перемен. Как отметил собеседник издания, политики в Киеве уже не управляют ситуацией — наоборот, ситуация управляет ими. Он добавил, что представители украинской власти сейчас постоянно сомневаются в поддержке своего окружения и союзников.