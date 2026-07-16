Стармер за четыре дня до ухода в отставку прибыл в Киев с официальным визитом

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев с официальным визитом за четыре дня до ухода в отставку. Об этом сообщила канцелярия главы британского правительства на Даунинг-стрит.
В ходе поездки Стармер проведет переговоры с Владимиром Зеленским. Это станет его последним визитом на Украину в должности британского премьера.
Тем не менее, в канцелярии заявили, что за время руководства Стармера Великобритания сформировала «коалицию желающих» из 34 государств. Ее участники готовы предоставить Украине «гарантии безопасности» после прекращения конфликта.
Кроме того, при Стармере Лондон и Киев заключили соглашение о столетнем партнерстве. Документ охватывает сотрудничество в сфере обороны, безопасности, экономики и других областях.
Напомним, Стармер объявил об отставке 22 июня после утраты поддержки со стороны депутатов и членов правительства от Лейбористской партии. Политик продолжил исполнять обязанности премьера до завершения процедуры передачи власти. Британский премьер должен покинуть свой пост 20 июля. Его преемником станет бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернэм.