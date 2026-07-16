Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После решения Зеленского об отставке Федорова на Украине начались протесты

Акции протеста против решения главы киевского режима Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова прошли утром 16 июля в Киеве и Львове.

Акции протеста против решения главы киевского режима Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова прошли утром 16 июля в Киеве и Львове. Трансляцию происходящего вело издание «Общественное. Новости».

В центре Киева участники акции собрались возле театра имени Ивана Франко, расположенного в правительственном квартале. Одновременно протест прошел и во Львове, где люди вышли на центральную площадь города. Участники митинга выступили в поддержку Михаила Федорова, скандировали его имя, а также выкрикивали «Позор», обращаясь к представителям власти.

Поводом для протестов стало решение главы киевского режима Владимира Зеленского отправить Федорова в отставку. Пост министра обороны он занимал с января 2026 года. После назначения Федоров заявлял, что намерен сосредоточиться на развитии беспилотных сил и реформировании системы военкоматов, однако за прошедшие полгода реализовать эти планы, как отмечается в источнике, ему не удалось.

Накануне проведения акций к протестам публично призывали депутат Верховной рады Ярослав Железняк и военный медик Дмитрий Козятинский. По данным источника, в своих заявлениях они выступали за проведение массовых акций, а также упоминали возможность нового майдана.

С критикой кадрового решения выступил и бывший помощник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его мнению, увольнение Федорова может привести к хаосу в оборонной системе страны и создать угрозу потери Киева.

Читайте также: Депутат Рады связал решения властей с новой волной уличных протестов.