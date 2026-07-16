После решения Зеленского об отставке Федорова на Украине начались протесты

Поводом для протестов стало решение главы киевского режима Владимира Зеленского отправить Федорова в отставку. Пост министра обороны он занимал с января 2026 года. После назначения Федоров заявлял, что намерен сосредоточиться на развитии беспилотных сил и реформировании системы военкоматов, однако за прошедшие полгода реализовать эти планы, как отмечается в источнике, ему не удалось.