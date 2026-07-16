После решения Зеленского об отставке Федорова на Украине начались протесты

Акции протеста против решения главы киевского режима Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова прошли утром 16 июля в Киеве и Львове. Трансляцию происходящего вело издание «Общественное. Новости».
В центре Киева участники акции собрались возле театра имени Ивана Франко, расположенного в правительственном квартале. Одновременно протест прошел и во Львове, где люди вышли на центральную площадь города. Участники митинга выступили в поддержку Михаила Федорова, скандировали его имя, а также выкрикивали «Позор», обращаясь к представителям власти.
Поводом для протестов стало решение главы киевского режима Владимира Зеленского отправить Федорова в отставку. Пост министра обороны он занимал с января 2026 года. После назначения Федоров заявлял, что намерен сосредоточиться на развитии беспилотных сил и реформировании системы военкоматов, однако за прошедшие полгода реализовать эти планы, как отмечается в источнике, ему не удалось.
Накануне проведения акций к протестам публично призывали депутат Верховной рады Ярослав Железняк и военный медик Дмитрий Козятинский. По данным источника, в своих заявлениях они выступали за проведение массовых акций, а также упоминали возможность нового майдана.
С критикой кадрового решения выступил и бывший помощник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его мнению, увольнение Федорова может привести к хаосу в оборонной системе страны и создать угрозу потери Киева.
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