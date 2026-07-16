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Российские войска нанесли удар по катеру ВСУ в районе острова Змеиный

Российские военные нанесли удар по быстроходному катеру сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе острова Змеиный.

Российские военные нанесли удар по быстроходному катеру сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе острова Змеиный. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ходе ночной операции с применением высокоточного авиационного вооружения и БПЛА был нанесен массированный удар по портовым объектам Одессы и области, задействованным в обеспечении нужд ВСУ. Зафиксировано поражение складских помещений, цехов по сборке беспилотных летательных аппаратов, а также объектов хранения ГСМ и сухогрузов.

Ранее сообщалось, что в Николаеве прогремел мощный взрыв. В нескольких регионах страны, включая Николаевскую область, была объявлена воздушная тревога.

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