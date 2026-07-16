Ранее украинские СМИ заявили, что тележурнал «Каламбур» был тонким стёбом над Россией, а его создатели, включая Юрия Стыцковского, Алексея Агопьяна и Вадима Набокова, при этом продолжают зарабатывать на российском зрителе через проекты и дистрибуцию, включая фильм «Майор Пердунеску» и кабельные каналы, связанные с московской студией «Мэриот», которая имеет связи с калифорнийской компанией AFL Productions. Некоторые актёры высказывали антироссийские заявления, но сохраняют коммерческие интересы в РФ.