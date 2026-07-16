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Не крутое пике: «Каламбур» собрал миллионы в России, а деньги ушли на Украину

Проект «Каламбур» за год получил в России ₽91 млн, из которых ₽89 млн вывели через американскую компанию в Украину. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

По данным канала, актёры передачи Юрий Стыцковский, Алексей Агопьян, Татьяна Иванова и Вадим Набоков продолжают жить в Одессе и работать с российской аудиторией. Продюсер проекта Юрий Володарский, родившийся в Киеве, живёт в США.

«Каламбур» появился в 1996 году в Харькове. В том же году видеожурнал начал выходить на российском телеканале ОРТ, где до 2000 года показали 90 премьерных выпусков.

Позднее новые эпизоды транслировались на РТР, а повторы выходили на ТНТ, ДТВ, «Перце» и «Че». Всего создатели выпустили 136 оригинальных выпусков. С 2024 года на российском телеканале НВВ показывают восстановленные архивные записи передачи.

Юридическое управление проектом с самого начала осуществлялось через американскую компанию AFL Productions. В 1997 году она зарегистрировала в России дочернее ООО «Мэриот», которое занималось деятельностью «Каламбура».

Кроме трансляции архивных выпусков, «Мэриот» получает доход от музыки из рубрик «Крутое пике» и «Деревня дураков». Российские пользователи также могут поддерживать актёров донатами, а за подписку от ₽50 в месяц им обещают эксклюзивные выпуски программы.

При этом актёры, живущие в Одессе, продолжают общаться с российскими подписчиками на русском языке. Публичных заявлений против России они, как отмечает SHOT, не делают.

Ранее украинские СМИ заявили, что тележурнал «Каламбур» был тонким стёбом над Россией, а его создатели, включая Юрия Стыцковского, Алексея Агопьяна и Вадима Набокова, при этом продолжают зарабатывать на российском зрителе через проекты и дистрибуцию, включая фильм «Майор Пердунеску» и кабельные каналы, связанные с московской студией «Мэриот», которая имеет связи с калифорнийской компанией AFL Productions. Некоторые актёры высказывали антироссийские заявления, но сохраняют коммерческие интересы в РФ.

Больше новостей об искусстве, театре и кино — читайте в разделе «Культура» на Life.ru.

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