Бизнесмен Ермолаев обвинил Украину в покушении на него

При этом Ермолаев полагает, что операция не ограничивалась лишь непосредственными исполнителями и организаторами на местах. По его мнению, к ней были причастны и другие офицеры разведки, «некоторые из которых имеют связи с нынешним либо предыдущим руководством службы». Дополнительные подробности в обращении не раскрываются.