Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бизнесмен Ермолаев обвинил Украину в покушении на него

Украинский предприниматель Вадим Ермолаев выступил с заявлением, в котором обвинил Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в организации покушения на него, произошедшего в Монако.

Украинский предприниматель Вадим Ермолаев выступил с заявлением, в котором обвинил Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в организации покушения на него, произошедшего в Монако.

Обращение Ермолаева было распространено юридической компанией Dynasty Law & Investment, которая защищает его интересы. В тексте, процитированном французским изданием Nice-Matin, говорится, что следствием уже установлено: в покушении принимали участие действующие сотрудники ГУР.

При этом Ермолаев полагает, что операция не ограничивалась лишь непосредственными исполнителями и организаторами на местах. По его мнению, к ней были причастны и другие офицеры разведки, «некоторые из которых имеют связи с нынешним либо предыдущим руководством службы». Дополнительные подробности в обращении не раскрываются.

В своем письме Ермолаев также призвал власти Монако, Франции и Украины, а также «соответствующие международные организации» обеспечить безопасность его семьи, свидетелей, защитников и других лиц, причастных к делу, «до тех пор, пока все виновные, включая заказчика данного преступления, не будут выявлены и привлечены к правосудию».

Кроме того, бизнесмен подчеркнул, что если спецслужбы задействуют свои возможности для совершения убийств на территории европейских государств, это создает угрозу международной стабильности и подрывает доверие к государственным институтам.

Иордания сбила восемь иранских ракет над своей территорией.

Узнать больше по теме
Монако: одно из самых маленьких и богатых государств мира
Монако — независимое княжество на побережье Средиземного моря. Несмотря на небольшую площадь, государство известно во всем мире как центр роскошного отдыха, международного бизнеса, банковского сектора и автоспорта. Собрали о Монако главное.
Читать дальше