Бизнесмен Ермолаев обвинил Украину в покушении на него

Украинский предприниматель Вадим Ермолаев выступил с заявлением, в котором обвинил Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в организации покушения на него, произошедшего в Монако.
Обращение Ермолаева было распространено юридической компанией Dynasty Law & Investment, которая защищает его интересы. В тексте, процитированном французским изданием Nice-Matin, говорится, что следствием уже установлено: в покушении принимали участие действующие сотрудники ГУР.
При этом Ермолаев полагает, что операция не ограничивалась лишь непосредственными исполнителями и организаторами на местах. По его мнению, к ней были причастны и другие офицеры разведки, «некоторые из которых имеют связи с нынешним либо предыдущим руководством службы». Дополнительные подробности в обращении не раскрываются.
В своем письме Ермолаев также призвал власти Монако, Франции и Украины, а также «соответствующие международные организации» обеспечить безопасность его семьи, свидетелей, защитников и других лиц, причастных к делу, «до тех пор, пока все виновные, включая заказчика данного преступления, не будут выявлены и привлечены к правосудию».
Кроме того, бизнесмен подчеркнул, что если спецслужбы задействуют свои возможности для совершения убийств на территории европейских государств, это создает угрозу международной стабильности и подрывает доверие к государственным институтам.
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