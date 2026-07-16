ФИФА может оштравовать Аргентину за провокационный баннер на ЧМ

ФИФА может наложить санкции на сборную Аргентины после полуфинала чемпионата мира 2026 года, где они встречались с командой Англии.
Согласно данным BBC, аргентинская сторона рискует получить денежное взыскание из-за того, что после финального свистка некоторые игроки вынесли политический баннер с надписью «Мальвинские острова — аргентинские» во время празднования успеха.
Стоит отметить, что в Аргентине Мальвинами называют Фолклендские острова, которые остаются предметом спора между Аргентиной и Англией. В 1982 году из-за этой территории между странами произошёл вооружённый конфликт, завершившийся поражением южноамериканского государства.
Итоговый счёт встречи составил 2:1 в пользу южноамериканцев. До 85-й минуты будущие победители проигрывали — 0:1.
В решающем матче турнира аргентинцы встретятся с испанской сборной.
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