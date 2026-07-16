ФИФА может оштравовать Аргентину за провокационный баннер на ЧМ

Стоит отметить, что в Аргентине Мальвинами называют Фолклендские острова, которые остаются предметом спора между Аргентиной и Англией. В 1982 году из-за этой территории между странами произошёл вооружённый конфликт, завершившийся поражением южноамериканского государства.