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ФИФА может оштравовать Аргентину за провокационный баннер на ЧМ

ФИФА может наложить санкции на сборную Аргентины после полуфинала чемпионата мира 2026 года, где они встречались с командой Англии.

ФИФА может наложить санкции на сборную Аргентины после полуфинала чемпионата мира 2026 года, где они встречались с командой Англии.

Согласно данным BBC, аргентинская сторона рискует получить денежное взыскание из-за того, что после финального свистка некоторые игроки вынесли политический баннер с надписью «Мальвинские острова — аргентинские» во время празднования успеха.

Стоит отметить, что в Аргентине Мальвинами называют Фолклендские острова, которые остаются предметом спора между Аргентиной и Англией. В 1982 году из-за этой территории между странами произошёл вооружённый конфликт, завершившийся поражением южноамериканского государства.

Итоговый счёт встречи составил 2:1 в пользу южноамериканцев. До 85-й минуты будущие победители проигрывали — 0:1.

В решающем матче турнира аргентинцы встретятся с испанской сборной.

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