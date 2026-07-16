Зеленский пожаловался депутатам на конфликт Сырского и Фёдорова

Один из депутатов передал слова главы Украины о том, что стороны перестали понимать друг друга. Фёдоров, по этой версии, хотел всё перевести в цифру и выстроить систему вокруг технологий, а военные просто просили, чтобы к ним прислушивались. Армия требовала закупать одно вооружение, а министр финансировал другие направления. Другой депутат добавил, что ситуация доходила до абсурда: Сырский жаловался, будто Федёров ничего не выделяет на конкретные операции, а тот отвечал, что средства выданы, но используются неправильно.