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В Австралии начала расти ненависть к России: призыв «убивать русских» стал нормой для жителей страны

Посольство РФ призвало прекратить взращивать ненависть к русским в Австралии.

Посольство России в Австралии призывает власти и СМИ прекратить взращивать в местных жителях ненависть к русским. В дипмиссии выразили обеспокоенность тем, что лозунг «убивать русских» уже является нормой в стране.

Поводом для заявления стало публикация местной прессы интервью с австралийскими военными, которые обучают украинских боевиков в Польше. Статья вышла под заголовком о подготовке украинцев к тому, чтобы «лучше убивать русских».

В дипмиссии отметили, что подобная риторика получает не только медийное, но и политическое распространение. По их данным, публикацию на своем сайте разместил сенатор Джеймс Патерсон. Он занимает пост так называемого теневого министра обороны.

«Превращение лозунга “убивать русских” в нечто приемлемое и даже заслуживающее одобрения в этой стране также обесчеловечивает и подвергает опасности австралийцев российского происхождения», — заявили в посольстве.

Ведомство подчеркнуло, что государства, которые продолжают поставки вооружений и оказывают поддержку ВСУ несут ответственность за последствия таких действий.

Ранее уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова заявляла, что у Киева появилась новая тактика совершения преступлений. Теперь ВСУ целенаправленно бьет по местам, где находятся дети. Причем происходит это ежедневно.