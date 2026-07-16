«Заноза в подошве»: В США признали, что война с Ираном разрушит их стратегию против КНР

У США действительно есть ресурсы для удара по Ирану. Военный разрыв колоссален — аналитики признают, что парализовать командование Ирана можно за три дня. Однако на пути этого плана стоит Ормузский пролив — через него проходит почти треть мировой нефти. Здесь начинаются риски, которые сводят на нет любую военную мощь.