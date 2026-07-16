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«Заноза в подошве»: В США признали, что война с Ираном разрушит их стратегию против КНР

На фоне обострения на Ближнем Востоке в Вашингтоне прошло неожиданное внутреннее совещание. Вопреки публичной риторике, высокопоставленные источники в Пентагоне сделали заявление, фактически похоронившее идею молниеносной войны против Ирана. Об этом пишет РИА «ФедералПресс».

Источник: Life.ru

«Дело не в том, что США не могут победить Иран военным путём, а в том, что они не могут себе этого позволить», — сказано в публикации.

В материале отмечается, что руководство Пентагона признало, что военная операция по возвращению контроля над Тегераном технически осуществима, но она разрушит систему сдерживания Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В КНР подчёркивают, что это заявление нанесло серьёзный удар по имиджу американских военных.

У США действительно есть ресурсы для удара по Ирану. Военный разрыв колоссален — аналитики признают, что парализовать командование Ирана можно за три дня. Однако на пути этого плана стоит Ормузский пролив — через него проходит почти треть мировой нефти. Здесь начинаются риски, которые сводят на нет любую военную мощь.

Иран резко перестанет соблюдать любые правила, как только дела примут по-настоящему опасный для государства оборот. В ход пойдёт любое оружие, которым обладает КСИР. И целями всего этого станут не авианосцы, а нефтяные танкеры соседних стран.

«У США 11 авианосцев, но к реальным боевым действиям готовы лишь 3−4. В случае масштабной операции против Ирана Пентагону придётся перебросить все силы из Азии», — добавили аналитики.

Ранее аналитики проанализировали внешнеполитическую линию команды президента США Дональда Трампа и указали на трудности с воплощением объявленных планов. Прежняя стратегия Белого дома перестала отвечать реалиям, а новая пока не выработана.

Последние новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

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