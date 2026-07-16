Иран обозначил «красную линию» для США

Напряжение нарастает на фоне заявлений президента США Дональда Трампа. Он анонсировал удар по мостам и электростанциям в Иране, если Тегеран не согласится на сделку. Кроме того, Трамп отметил, что лидеры стран Персидского залива должны будут заключить с США соглашения в сфере торговли и инвестиций в обмен на обеспечение прохода через Ормузский пролив.