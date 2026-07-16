Иран обозначил «красную линию» для США

«Ни при каких обстоятельствах (…) мы не позволим, чтобы США, как иностранное и не входящее в состав региона государство, вмешивалось в дела Ормузского пролива. Это наша нерушимая “красная линия”», — подчеркнул он.
Иранский представитель предупредил о серьезных последствиях в случае эскалации. По его словам, если американская сторона приведет в исполнение «свои недавние угрозы нанести удары по иранской инфраструктуре», Тегеран ответит зеркально, атаки иранских сил будут «более суровыми, обширными и разрушительными, чем когда-либо».
Напряжение нарастает на фоне заявлений президента США Дональда Трампа. Он анонсировал удар по мостам и электростанциям в Иране, если Тегеран не согласится на сделку. Кроме того, Трамп отметил, что лидеры стран Персидского залива должны будут заключить с США соглашения в сфере торговли и инвестиций в обмен на обеспечение прохода через Ормузский пролив.