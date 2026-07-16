Горизбирком отказался заверять список партии «Родина» на выборы в ЗакС

«Был направлен запрос о представлении документов в рамках проведения конференции — они тоже не были предоставлены, хотя, в общем, это единственная партия, которая их не предоставила. Все, мне кажется, совершенно очевидно. У нас нет других вариантов, скажем так, поступить с заверением списка этой партии»,—сказал председатель Мейксин.