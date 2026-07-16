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Минобороны Эстонии выступило против закона о ядерных боеголовках

Министерство обороны Эстонии выступило против законопроекта, который обязывал бы парламент принимать решение о размещении ядерного оружия в стране в мирное время. Позиция ведомства зафиксирована в повестке заседания правительства, запланированного на 16 июля.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В министерстве объяснили свою позицию стратегическими соображениями. Чиновники считают, что для эффективного сдерживания необходима некоторая неопределенность.

«Стратегическое ядерное сдерживание США является одной из гарантий членства в НАТО, и для этого необходимо обеспечить определенную степень неопределенности, чтобы не упрощать доступ к информации для Российской Федерации», — подчеркивает ведомство.

По мнению представителей Минобороны, политические дебаты в парламенте могут навредить единству системы ядерного сдерживания альянса. Для утверждения инициативе требуется пройти два чтения, что, как опасаются в ведомстве, сделает невозможным оперативное и скрытное развертывание ядерных боеголовок в критический момент.

В оборонном ведомстве также отметили, что текущая обстановка в сфере безопасности диктует обратную логику. Союзники по НАТО, наоборот, стараются убирать юридические и политические барьеры, связанные с ядерным оружием.

Ранее, в феврале, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна допустил размещение ядерного оружия на территории республики. Министр уточнил, что Таллин готов принять только боезаряды стран-союзниц по НАТО. Он подчеркнул, что доктрина, которая исключала бы такую возможность, в Эстонии отсутствует.