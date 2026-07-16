Минобороны Эстонии выступило против закона о ядерных боеголовках

В министерстве объяснили свою позицию стратегическими соображениями. Чиновники считают, что для эффективного сдерживания необходима некоторая неопределенность.
«Стратегическое ядерное сдерживание США является одной из гарантий членства в НАТО, и для этого необходимо обеспечить определенную степень неопределенности, чтобы не упрощать доступ к информации для Российской Федерации», — подчеркивает ведомство.
По мнению представителей Минобороны, политические дебаты в парламенте могут навредить единству системы ядерного сдерживания альянса. Для утверждения инициативе требуется пройти два чтения, что, как опасаются в ведомстве, сделает невозможным оперативное и скрытное развертывание ядерных боеголовок в критический момент.
В оборонном ведомстве также отметили, что текущая обстановка в сфере безопасности диктует обратную логику. Союзники по НАТО, наоборот, стараются убирать юридические и политические барьеры, связанные с ядерным оружием.