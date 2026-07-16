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Две партии представили списки кандидатов на довыборах в Заксобрание Иркутской области

Иркутская область, НИА-Байкал — В Избирательную комиссию Иркутской области на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Иркутской области по округу № 18 представили списки кандидатов на заверение партии ЛДПР и «Справедливая Россия».

Источник: НИА Байкал

Как сообщает пресс-служба облизбиркома, по округу № 18 от ЛДПР выдвинут Антон Лебедев, от «Справедливой России» — Игорь Зуев. Избирком Иркутской области на ближайшем заседании заверит списки, после чего кандидаты должны будут представить документы в окружной избирком, полномочия которого возложены на Тайшетскую территориальную избирательную комиссию.

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