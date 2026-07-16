Две партии представили списки кандидатов на довыборах в Заксобрание Иркутской области

Как сообщает пресс-служба облизбиркома, по округу № 18 от ЛДПР выдвинут Антон Лебедев, от «Справедливой России» — Игорь Зуев. Избирком Иркутской области на ближайшем заседании заверит списки, после чего кандидаты должны будут представить документы в окружной избирком, полномочия которого возложены на Тайшетскую территориальную избирательную комиссию.
Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2026 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.Читать дальше