В армии Казахстана стартовал важнейший этап боевой подготовки

Военнослужащие по всей стране приступили к обучению по своим военным специальностям — именно сейчас они осваивают навыки, от которых в дальнейшем зависит выполнение реальных боевых задач, передает DKNews.kz.
Особое внимание уделяется подготовке в десантно-штурмовой бригаде Конаевского гарнизона, где сформированы учебные группы по ключевым военным специальностям.
Что изучают военнослужащие.
Подготовка по специальности — это основа профессиональной подготовки каждого военнослужащего. Для призывников это первое полноценное знакомство с выбранной военной профессией, а для контрактников — возможность повысить квалификацию и поддерживать высокий уровень боевой готовности.
Во время обучения военнослужащие:
изучают свои должностные обязанности; осваивают устройство штатного вооружения и военной техники; учатся правильно эксплуатировать вооружение и технику; закрепляют знания на практических занятиях.
Программа строится с учётом военно-учётной специальности каждого военнослужащего и сочетает теорию с практикой.
В Конаевском гарнизоне готовят специалистов сразу по нескольким направлениям.
В десантно-штурмовой бригаде подготовка организована сразу по нескольким востребованным специальностям. Здесь проходят обучение:
механики-водители; наводчики-операторы; пулемётчики; гранатомётчики; военнослужащие других военно-учётных специальностей.
Для проведения занятий заранее подготовили учебные классы и полигоны, выделили образцы вооружения, военную технику и необходимое оборудование.
Обучение проводят офицеры, командиры подразделений и сержанты-инструкторы, имеющие высокий уровень профессиональной подготовки.
«В бригаде сформированы учебные группы механиков-водителей, наводчиков-операторов, пулемётчиков, гранатомётчиков и военнослужащих других военно-учётных специальностей. Для качественной организации занятий подготовлены объекты учебно-материальной базы, выделены образцы вооружения, военная техника и необходимые материальные средства. Обучение проводят наиболее подготовленные офицеры, командиры подразделений и сержанты-инструкторы», — отметил заместитель командира войсковой части 32363 по боевой подготовке гвардии майор Ержан Исаков.
Следующий этап — проверка подготовки.
После завершения курса военнослужащих ждёт итоговая оценка. Уже с 10 августа во всех воинских частях Казахстана начнутся контрольные занятия.
Во время проверки военнослужащие должны будут подтвердить уровень освоения программы, продемонстрировать практические навыки и готовность к следующему этапу боевой подготовки.
Подобные занятия являются обязательной частью учебного процесса и позволяют оценить, насколько эффективно личный состав освоил военную специальность и готов к выполнению задач по предназначению.