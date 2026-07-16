ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве и портам в Одессе

Российские военные в ночь на 16 июля нанесли групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам портовой инфраструктуры в Киеве и Одесской области, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, в Киеве были поражены места сборки и хранения беспилотников и склады комплектующих БПЛА, а в Одесской области — объекты хранения горюче-смазочных материалов, а также суда, задействованные в интересах ВСУ. Российские войска наносят удары по целям в Киеве и Одессе уже несколько дней подряд.