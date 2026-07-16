В США предложили назвать санкции против РФ именем Линдси Грэма*

Грэм* ушел из жизни 11 июля в возрасте 71 года. Причиной смерти стало расслоение аорты. За несколько дней до этого группа сенаторов договорилась с Белым домом по санкционному пакету, который ранее был заблокирован. Республиканец принимал участие в его разработке.