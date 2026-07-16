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В США предложили назвать санкции против РФ именем Линдси Грэма*

Бывший вице-президент США Майк Пенс предложил дать новому законопроекту о санкциях против России имя его автора — сенатора-республиканца Линдси Грэма*, который скончался 11 июля. Пенс выступил с этой инициативой в эфире Fox News.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Было бы вполне уместно включить имя сенатора Линдси Грэма* в этот законопроект. <…> Отправить его президенту [Дональду Трампу], чтобы он подписал его», — заявил Пенс.

По его словам, Конгресс таким образом отдаст дань уважения Грэму* и его долгой работе по усилению давления на Москву и поддержке Киева.

Грэм* ушел из жизни 11 июля в возрасте 71 года. Причиной смерти стало расслоение аорты. За несколько дней до этого группа сенаторов договорилась с Белым домом по санкционному пакету, который ранее был заблокирован. Республиканец принимал участие в его разработке.

Как пишет The Wall Street Journal, документ предполагает введение ограничений в отношении пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа — в первую очередь Китая и Индии. Трамп отметил, что в текст могут добавить Иран, и оценил шансы на принятие законопроекта позитивно.

Соавтор инициативы, демократ Ричард Блюменталь, заявил, что новые санкции США против России могут вступить в силу «до августа». Закон не обязывает вводить ограничения автоматически, но дает президенту право делать это по собственному усмотрению.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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