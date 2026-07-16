В США предложили назвать санкции против РФ именем Линдси Грэма*

«Было бы вполне уместно включить имя сенатора Линдси Грэма* в этот законопроект. <…> Отправить его президенту [Дональду Трампу], чтобы он подписал его», — заявил Пенс.
По его словам, Конгресс таким образом отдаст дань уважения Грэму* и его долгой работе по усилению давления на Москву и поддержке Киева.
Грэм* ушел из жизни 11 июля в возрасте 71 года. Причиной смерти стало расслоение аорты. За несколько дней до этого группа сенаторов договорилась с Белым домом по санкционному пакету, который ранее был заблокирован. Республиканец принимал участие в его разработке.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов