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Обновлен список кандидатов в депутаты Госдумы от Самарской области

Список кандидатов в депутаты Государственной думы от Самарской области пополнился новыми именами. Об этом сообщает облизбирком.

Источник: Коммерсантъ

В Самарском одномандатном округе № 159 на место в Госдуме претендуют Алексей Лескин (КПРФ, выдвинут 12 июля 2026 года) и Александр Степанов (ЛДПР, выдвинут 10 июля 2026 года).

В Тольяттинском округе № 160 в списке кандидатов значатся Леонид Калашников (КПРФ, 13 июля 2026 года) и Александр Найденов (ЛДПР, 10 июля 2026 года). По Красноглинскому округу № 161 выдвинуты Наталья Боброва (КПРФ, 13 июля 2026 года) и Александр Меньших (ЛДПР, 10 июля 2026 года).

В Жигулевском округе № 162 борьбу за мандат ведут Василий Гутник (ЛДПР, 10 июля 2026 года) и Михаил Усов (КПРФ, 10 июля 2026 года).

На сегодняшний день самая высокая конкуренция — в Промышленном округе № 163, где зарегистрированы четыре претендента. Среди них — Максим Венедиктов (ЛДПР, 10 июля 2026 года), Александр Живайкин («Единая Россия», 12 июля 2026 года), Михаил Матвеев (КПРФ, 13 июля 2026 года), а также самовыдвиженец Сергей Трифонов (выдвинут 29 июня 2026 года).

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