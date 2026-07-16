Обновлен список кандидатов в депутаты Госдумы от Самарской области

В Жигулевском округе № 162 борьбу за мандат ведут Василий Гутник (ЛДПР, 10 июля 2026 года) и Михаил Усов (КПРФ, 10 июля 2026 года).
На сегодняшний день самая высокая конкуренция — в Промышленном округе № 163, где зарегистрированы четыре претендента. Среди них — Максим Венедиктов (ЛДПР, 10 июля 2026 года), Александр Живайкин («Единая Россия», 12 июля 2026 года), Михаил Матвеев (КПРФ, 13 июля 2026 года), а также самовыдвиженец Сергей Трифонов (выдвинут 29 июня 2026 года).
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