НРО КПРФ подала документы на выдвижение кандидатов в депутаты Госдумы

Для участия в выборах по мажоритарной системе от КПРФ в Нижегородской области прошли первый секретарь Комитета Кстовского местного отделения НРО ПП КПРФ Алексей Запоев (округ № 131), депутат Законодательного собрания Нижегородской области Олег Кирица (округ № 132), депутат фракции КПРФ в Гордуме Нижнего Новгорода Михаил Рыхтик (округ № 133), первый секретарь Комитета Дзержинского городского отделения НРО ПП КПРФ Александр Терентьев (округ № 134) и руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Нижегородской области Роман Кабешев (округ № 135).