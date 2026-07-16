НРО КПРФ подала документы на выдвижение кандидатов в депутаты Госдумы

3 июля партия КПРФ подала документы на выдвижение кандидатов в составе федерального партийного списка.
«В территориальную группу, объединившую Нижегородскую область и Республику Мордовия, вошли представители левопатриотических сил», — говорится в сообщении.
Возглавил объединенную группу депутат Госдумы Владислав Егоров. Также в составе — Роман Кабешев и Александр Терентьев.
Для участия в выборах по мажоритарной системе от КПРФ в Нижегородской области прошли первый секретарь Комитета Кстовского местного отделения НРО ПП КПРФ Алексей Запоев (округ № 131), депутат Законодательного собрания Нижегородской области Олег Кирица (округ № 132), депутат фракции КПРФ в Гордуме Нижнего Новгорода Михаил Рыхтик (округ № 133), первый секретарь Комитета Дзержинского городского отделения НРО ПП КПРФ Александр Терентьев (округ № 134) и руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Нижегородской области Роман Кабешев (округ № 135).
Вся актуальная информация по выборам в Нижегородской области 2026 года — на сайте ИА «Время Н».