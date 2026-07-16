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Politico: смерть Грэма* лишила Киев «переводчика» для Трампа

Смерть сенатора Линдси Грэма* лишила Киев важного посредника в общении с президентом США Дональдом Трампом. Некоторые союзники Украины в Вашингтоне опасаются, что без Грэма помогать налаживать напряженные отношения между Владимиром Зеленским и Трампом будет некому. Об этом в четверг пишет Politico со ссылкой на информированные источники.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Некоторые союзники Украины в Вашингтоне обеспокоены, что без Грэма помогать налаживать напряженные отношения Трампа и Зеленского будет некому», — отмечается в материале.

Один из бывших сотрудников администрации Трампа, пожелавший остаться неназванным, объяснил суть проблемы: «Украине нужны “переводчики”, потому что Украина не понимает Трампа. Они лишились такого переводчика. Думаю, это помеха».

Как напоминает издание, Грэм выступал посредником между Вашингтоном и Киевом в 2025 году, когда стороны договаривались о соглашении по редкоземельным металлам.

Впрочем, не все разделяют пессимизм. Неназванный европейский дипломат выразил мнение, что найдутся и другие люди, способные продолжить работу покойного сенатора, уточняет Politico.

Линдси Грэм скончался 12 июля в возрасте 71 года. Причиной смерти стал разрыв аорты.

В последние месяцы политик выступал за ужесточение санкционного давления на Россию. Он подготовил законопроект, предусматривающий первичные и вторичные санкции против РФ, а также 500-процентные пошлины для стран, покупающих российскую нефть. Меры предлагается применять, если президент США придет к выводу, что Москва не настроена всерьез решать украинский кризис.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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