Politico: смерть Грэма* лишила Киев «переводчика» для Трампа

Смерть сенатора Линдси Грэма* лишила Киев важного посредника в общении с президентом США Дональдом Трампом. Некоторые союзники Украины в Вашингтоне опасаются, что без Грэма помогать налаживать напряженные отношения между Владимиром Зеленским и Трампом будет некому. Об этом в четверг пишет Politico со ссылкой на информированные источники.