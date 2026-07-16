Politico: смерть Грэма* лишила Киев «переводчика» для Трампа

«Некоторые союзники Украины в Вашингтоне обеспокоены, что без Грэма помогать налаживать напряженные отношения Трампа и Зеленского будет некому», — отмечается в материале.
Один из бывших сотрудников администрации Трампа, пожелавший остаться неназванным, объяснил суть проблемы: «Украине нужны “переводчики”, потому что Украина не понимает Трампа. Они лишились такого переводчика. Думаю, это помеха».
Как напоминает издание, Грэм выступал посредником между Вашингтоном и Киевом в 2025 году, когда стороны договаривались о соглашении по редкоземельным металлам.
Впрочем, не все разделяют пессимизм. Неназванный европейский дипломат выразил мнение, что найдутся и другие люди, способные продолжить работу покойного сенатора, уточняет Politico.
Линдси Грэм скончался 12 июля в возрасте 71 года. Причиной смерти стал разрыв аорты.
В последние месяцы политик выступал за ужесточение санкционного давления на Россию. Он подготовил законопроект, предусматривающий первичные и вторичные санкции против РФ, а также 500-процентные пошлины для стран, покупающих российскую нефть. Меры предлагается применять, если президент США придет к выводу, что Москва не настроена всерьез решать украинский кризис.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов