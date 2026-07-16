Глава МИД Турции призвал не допустить эскалации в Черном море

В ходе визита Фидан также объявил, что Анкара согласилась предоставить Украине военно-морские гарантии безопасности. Кроме того, министр выступил с инициативой возобновить российско-украинские переговоры в Стамбуле. «Я считаю, что продолжение стамбульских переговоров по российско-украинской войне при посредничестве Турции в тех же рамках было бы очень полезным», — отметил Фидан.