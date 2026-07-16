Глава МИД Турции призвал не допустить эскалации в Черном море

«Мы не хотим, чтобы война перекинулась на Черное море. Обстрелы портов, танкеров и рыболовецких судов в Черном море и подвергание жизней мирных жителей опасности недопустимы», — приводит его слова Anadolu.
В ходе визита Фидан также объявил, что Анкара согласилась предоставить Украине военно-морские гарантии безопасности. Кроме того, министр выступил с инициативой возобновить российско-украинские переговоры в Стамбуле. «Я считаю, что продолжение стамбульских переговоров по российско-украинской войне при посредничестве Турции в тех же рамках было бы очень полезным», — отметил Фидан.
Поездка Фидана на Украину состоялась по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Ранее дипломат уже анонсировал визит в Киев. В июне глава МИД Турции приезжал с рабочим визитом в Москву, где встретился с секретарем Совета Безопасности Сергеем Шойгу и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ходе тех переговоров Фидан подтвердил готовность Анкары выступить посредником в украинском конфликте или предоставить свою территорию для проведения мирных переговоров.
17 июня Хакан Фидан встретился с президентом России Владимиром Путиным. Встреча прошла в Казани на полях саммита Россия — АСЕАН.