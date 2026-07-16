Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рада утвердила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины

Верховная рада утвердила Сергея Корецкого новым главой правительства Украины. За его кандидатуру проголосовали 289 народных депутатов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

До этого назначения Корецкий руководил компанией «Нафтогаз». Опыта работы в государственном управлении у него нет.

Напомним, 14 июля парламент отправил в отставку предыдущего премьер-министра Юлию Свириденко. Она не пробыла на своем посту и года. Ее уход повлек за собой отставку всего кабинета министров.

О намерении обновить состав кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьера страны Владимир Зеленский заявил 12 июля. Он сам внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером Украины.