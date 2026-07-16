Рада утвердила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины

До этого назначения Корецкий руководил компанией «Нафтогаз». Опыта работы в государственном управлении у него нет.
Напомним, 14 июля парламент отправил в отставку предыдущего премьер-министра Юлию Свириденко. Она не пробыла на своем посту и года. Ее уход повлек за собой отставку всего кабинета министров.
О намерении обновить состав кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьера страны Владимир Зеленский заявил 12 июля. Он сам внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером Украины.