FT назвала «ключевые грехи» Федорова в глазах Зеленского

В статье FT говорится, что Зеленский, бывший актер и телепродюсер, любит, чтобы в администрации постоянно менялся действующий состав. Но в его «шоу» люди играют второстепенные роли, а список актеров невелик. Лояльность и осторожность ценятся выше эффективности, тогда как популярность и известность являются недостатком. Но руководство страной в условиях военного конфликта — это не соревнование в популярности, подчеркивает FT.
Михаил Федоров, по мнению британской газеты, был самым успешным украинским министром с 2022 года. Издание называет 35-летнего политика технологическим реформатором, который помог Украине изменить ситуацию на поле боя. На посту министра цифровой трансформации он способствовал развитию технологической экосистемы, вызывающей интерес во всем мире благодаря быстрым циклам внедрения инноваций и адаптации.
За полгода в должности министра обороны Федоров не смог решить вопрос с мобилизацией на Украине. Но он разработал планы для значительного повышения заработной платы для военнослужащих на передовой, контрактов для новобранцев с четким сроком службы, возможностей демобилизации для старослужащих, пополнения личного состава за счет иностранных наемников и смягчения наказаний за самовольное оставление части. Он также приступил к реформированию громоздкого и раздутого министерства обороны.
Источники утверждают, что он неоднократно блокировал попытки направить выгодные контракты на закупки в пользу избранных компаний. Это вызвало трения с влиятельными фигурами в политических и оборонных кругах Украины, говорится в другой статье FT.
Спор был вызван разногласиями насчет того, как ВСУ следует вести боевые действия, выстраивать военную стратегию, организовывать армию и вести закупки. В итоге Зеленский, по словам источников, устал от этого.
Федоров, по мнению FT, раздражает консервативно настроенное руководство Украины своим инновационным стилем управления, несмотря на то, что его инициативы и прорывные решения доказали свою эффективность. К тому же он пользуется уважением западных партнеров и популярен на Украине, особенно среди молодежи, которая видит в нем преданного своему делу человека и честного реформатора, пишет издание.
В знак несогласия с кадровыми решениями Зеленского рапорт об увольнении подал заместитель командующего ВВС Украины Павел Елизаров, назвав отставку Федорова серьезным ударом по обороноспособности Украины. В четверг в Киеве, Харькове, Львове, Днепропетровске и Одессе начались акции протеста с знак поддержки Федорова. Люди держат плакаты со словами «Руки прочь от Федорова».
Он совершил ошибку, став слишком популярным. К тому же он производит впечатление очень эффективного управленца. И, черт возьми, он не стал мириться с коррупцией.
FT напоминает, что Федоров был одним из локомотивов президентской кампании Зеленского в 2019 году. Украинские СМИ открыто называют его потенциальным кандидатом в президенты. В окружении Зеленского тоже подозревают, что Федоров стремится стать самостоятельным политическим игроком и не исключает участия в президентских выборах. Это является «величайшим грехом» в глазах Зеленского, судя по прошлым увольнениям министров.
Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, комментируя перестановки в правительстве, сказала:
При Зеленском ничего не изменится. Ему не нужны перемены. Те, кто хочет перемен и попадает в его правительство, уходят сами или их вынуждают уходить… [Зеленскому] нужна война. Ему нужна коррупция. Ему нужна автократия.
FT пишет, что в военное время по вполне понятным причинам лидеры стремятся централизовать руководство и устранить угрозы для своей власти. Но в военное время основная задача руководства — собрать команду лучших управленцев, а не избавляться от них, подчеркивает издание.