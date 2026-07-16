FT назвала «ключевые грехи» Федорова в глазах Зеленского

За полгода в должности министра обороны Федоров не смог решить вопрос с мобилизацией на Украине. Но он разработал планы для значительного повышения заработной платы для военнослужащих на передовой, контрактов для новобранцев с четким сроком службы, возможностей демобилизации для старослужащих, пополнения личного состава за счет иностранных наемников и смягчения наказаний за самовольное оставление части. Он также приступил к реформированию громоздкого и раздутого министерства обороны.