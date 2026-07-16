Эксперт объяснил отставку Федорова страхом Зеленского потерять власть

«Зеленский напуган. Дело в том, что он теряет реальную власть. От него уходят соратники: некоторых судят, некоторые просто бросают все и уходят. А в правительстве, по которому он подписал указ об отставке, появились харизматичные личности, тот же Федоров, и он их боится», — заявил эксперт.
Собеседник NEWS.ru отметил, что у Зеленского есть и более серьезные оппоненты. Речь идет о главкоме ВСУ Александре Сырском, который стремится собрать собственную команду, и экс-главкоме Валерии Залужном, который, по мнению Матвийчука, метит в президентское кресло. Аналитик считает, что сейчас Зеленский пытается сформировать кабинет, преданный лично ему.
«Он очень хочет остаться у власти. Если он ее теряет, он теряет все, даже саму жизнь», — пояснил Матвийчук.
Полковник убежден, что перестановки в правительстве продолжатся. Под удар, по его мнению, могут попасть все, кто осмелится критиковать Зеленского. В качестве примера он привел инцидент в Монако, где человека, выступившего с недовольством, попытались устранить физически.
Ранее Михаил Федоров официально подтвердил свой уход с поста министра обороны Украины. Он поблагодарил украинский народ за возможность занимать эту должность. Федоров руководил оборонным ведомством с января 2026 года.
После того как стало известно об отставке Федорова, 16 июля в Киеве и Львове прошли акции протеста. Участники митингов выступили в поддержку Михаила Федорова и скандировали его имя.
Сам Зеленский объяснил кадровое решение конфликтом между Федоровым и главкомом ВСУ Александром Сырским.