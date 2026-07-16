Эксперт объяснил отставку Федорова страхом Зеленского потерять власть

«Зеленский напуган. Дело в том, что он теряет реальную власть. От него уходят соратники: некоторых судят, некоторые просто бросают все и уходят. А в правительстве, по которому он подписал указ об отставке, появились харизматичные личности, тот же Федоров, и он их боится», — заявил эксперт.