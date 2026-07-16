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Песков оценил значение смены премьера Украины для России

Кадровые перестановки в правительстве Украины, в том числе назначение нового премьера, не имеют «принципиального значения» для России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Источник: Эрик Романенко/ТАСС

«Для нас какого-то принципиального значения все эти изменения не несут. Для нас важно урегулирование ситуации и обеспечение собственных интересов», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 июля заявил о намерении снять Юлию Свириденко с поста премьера — она возглавляла камбин почти год. 14 июля она была уволена, что повлекло отставку правительства.

Источники «Украинской правды» и «Суспільне» рассказали, что Свириденко ранее отказалась занять должность посла Украины в США.

На следующий день о своей отставке сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров. Он провел на этом посту полгода.

16 июля Верховная рада назначила главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого новым премьером Украины.

По словам Зеленского, решение обновить правительство связано с изменением «политической стратегии».

Президент России Владимир Путин называл Верховную раду единственной легитимной властью на Украине. «Конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Рады, а о продлении полномочий президента в Конституции Украины ничего не сказано», — сказал он.

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