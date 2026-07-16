Российские войска наступают и в Сумской области

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Штурмовые подразделения ВС России вошли в посёлок Уланово.
На схема выделена зона безопасности, отвоёванная российской армией.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
16+
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Штурмовые подразделения ВС России вошли в посёлок Уланово.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Штурмовые подразделения ВС России вошли в посёлок Уланово.
На схема выделена зона безопасности, отвоёванная российской армией.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
16+