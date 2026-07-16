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Российские войска наступают и в Сумской области

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Штурмовые подразделения ВС России вошли в посёлок Уланово.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Штурмовые подразделения ВС России вошли в посёлок Уланово.

На схема выделена зона безопасности, отвоёванная российской армией.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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