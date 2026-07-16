YWN: арабские лидеры назвали Нетаньяху препятствием для мира в регионе

В июне Трамп воздержался от абсолютной поддержки Нетаньяху в преддверии выборов в Израиле, заявив, что хочет посмотреть на его политических конкурентов. Он назвал Нетаньяху «сильным премьером военного времени», но подчеркнул, что ему не хватает здравомыслия.