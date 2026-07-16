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YWN: арабские лидеры назвали Нетаньяху препятствием для мира в регионе

Арабские лидеры заявили президенту США Дональду Трампу, что больше не доверяют нынешнему руководству Израиля и премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В беседах с Трампом они утверждали, что Нетаньяху препятствует достижению мира и региональных соглашений на Ближнем Востоке, пишет израильский портал Yeshiva World News.

По словам информированных источников, эти беседы повлияли на мышление Трампа и он начал рассматривать Нетаньяху как «препятствие на пути реализации его планов» в регионе.

Страны Ближнего Востока ожидают результатов парламентских выборов в Израиле, назначенных на 27 октября. Публично они избегают вмешательства во внутренние дела Израиля, включая избирательную кампанию, однако за кулисами пытаются повлиять на отношение Трампа к действующему премьер-министру.

В июне Трамп воздержался от абсолютной поддержки Нетаньяху в преддверии выборов в Израиле, заявив, что хочет посмотреть на его политических конкурентов. Он назвал Нетаньяху «сильным премьером военного времени», но подчеркнул, что ему не хватает здравомыслия.

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