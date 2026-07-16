YWN: арабские лидеры назвали Нетаньяху препятствием для мира в регионе

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В беседах с Трампом они утверждали, что Нетаньяху препятствует достижению мира и региональных соглашений на Ближнем Востоке, пишет израильский портал Yeshiva World News.
По словам информированных источников, эти беседы повлияли на мышление Трампа и он начал рассматривать Нетаньяху как «препятствие на пути реализации его планов» в регионе.
В июне Трамп воздержался от абсолютной поддержки Нетаньяху в преддверии выборов в Израиле, заявив, что хочет посмотреть на его политических конкурентов. Он назвал Нетаньяху «сильным премьером военного времени», но подчеркнул, что ему не хватает здравомыслия.