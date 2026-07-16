Перестановки в украинском кабмине и трудности в экономике. Темы брифинга Пескова

Многие конфликты очень сложны и могут быть урегулированы только в ходе длительного, сложного, комплексного процесса, а не в результате «сделки», как это называют в США: «Многие конфликты очень сложны по своей структуре. И фактически решить многие конфликты в виде “сделки”, как это принято говорить в США, невозможно. Это длительный, сложный, комплексный процесс урегулирования. Это единственное, что может помочь в урегулировании».