Перестановки в украинском кабмине и трудности в экономике. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин 16 июля в Кремле проведет встречу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
О перестановках в украинском кабмине
Кремль отслеживает все новости, связанные с киевским режимом, особенно в условиях спецоперации: «Мы, конечно, отслеживаем все новости, связанные с киевским режимом, особенно в условиях продолжающейся СВО».
Изменения в структуре киевского режима, в частности перестановки в кабмине, не имеют принципиального значения для России: «Там происходят какие-то изменения в структуре киевского режима, для нас принципиального значения все эти изменения не несут. Для нас именно важно урегулирование ситуации и обеспечение собственных интересов».
Не имеет значения, кто возглавляет Минобороны Украины, главное, чтобы в Киеве был кто-то, способный принять решение, позволяющее выйти на урегулирование: «По большому счету, никакого значения не имеет, кто министр обороны. Нам главное, чтобы в киевском режиме был кто-то, кто возьмет на себя ответственность и примет ответственное решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование или которое позволит завершить специальную военную операцию».
Представителям киевского режима хорошо известно, какие им нужно принять решения для выхода на урегулирование: «В Киеве хорошо известно, какие необходимо принять решения. Вот для нас важно, чтобы там появились такие люди».
Об украинском урегулировании
Россия пока не видит перспектив для быстрого возобновления переговоров по Украине: «Пока каких-то быстрых перспектив для возобновления переговорного процесса нет, мы их не фиксируем».
РФ сохраняет свою открытость к переговорному процессу по ситуации вокруг Украины: «Российская Федерация сохраняет свою открытость для этого пути».
Россия признательна Турции за готовность продолжать содействовать выходу на мирный трек в украинском вопросе: «Мы хорошо знаем о готовности наших турецких друзей продолжать способствовать выходу на мирный трек по ситуации вокруг Украины. Мы признательны за это турецкой стороне».
О европейских ограничениях
Запрет Европейского союза работать с Россией, который введен для туристического бизнеса, не удивляет, поскольку идет в русле запретительной и ограничительной политики в самых разных областях: «Там действует много ограничений в отношении различных компаний в самых разных секторах, не только туристическом. Поэтому ничего удивительного здесь нет».
Число иностранных туристов, посещающих Россию, несмотря на запреты ЕС для туроператоров, только растет — за счет приезжающих из стран глобального Юга: «Количество туристов, которые прибывают в Москву, демонстрирует рост. Туристы из Китая, туристы из арабских стран, из стран Персидского залива в наших городах встречаются все больше, чаще, и мы рады этим туристам».
Иностранный туризм в России развивается: «Они [иностранные туристы] привозят свои деньги, они тратят здесь свои деньги, вносят вклад в нашу экономику, малый и средний бизнес».
О ситуации на Ближнем Востоке
Россия вместе с другими странами констатирует «очередной виток дестабилизации обстановки в зоне Персидского залива»: «Это все чревато продолжающимися негативными последствиями для мировой экономики, что не может не вызывать опасений».
Запрос на телефонный разговор с Путиным со стороны Ирана пока не поступал: «Нет, пока запросов на телефонный разговор с Владимиром Путиным не было».
Россия продолжает контакты с иранскими коллегами: «Мы продолжаем контакты с нашими иранскими коллегами».
Кремль не считает корректным сравнивать конфликты вокруг Ирана и вокруг Украины — каждый кризис уникален, сопряжен со своим набором нюансов: «Каждый конфликт уникален по своей сути и по набору деталей, которые приходится решать во время процесса урегулирования. Поэтому сравнивать и проводить параллели мы бы не стали».
Многие конфликты очень сложны и могут быть урегулированы только в ходе длительного, сложного, комплексного процесса, а не в результате «сделки», как это называют в США: «Многие конфликты очень сложны по своей структуре. И фактически решить многие конфликты в виде “сделки”, как это принято говорить в США, невозможно. Это длительный, сложный, комплексный процесс урегулирования. Это единственное, что может помочь в урегулировании».
О российской экономике
Путин регулярно обсуждает с правительством положение дел в экономике страны, они понимают, что нужно делать для регулировки и выправления ситуации: «Правительство, президент регулярно обсуждают и понимают, что надо делать для регулировки и выправления ситуации».
Текущая экономическая ситуация в России «в целом стабильна»: «Макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере».
Трудности есть, но они не носят критического характера: «О тех трудностях, которые переживает наша экономика, всем хорошо известно. Трудности эти не носят критического характера».
Темпы роста экономики России в данный момент недостаточны, но и мировая экономика сейчас в плачевном состоянии, а страна не изолирована от глобальных процессов: «Темпы роста — об этом неоднократно говорил президент — недостаточны, они признаны недостаточными. Но и в целом международная экономика находится сейчас скорее в плачевном состоянии, в том числе из-за последствий таких конфликтов, как вокруг Персидского залива. Трудности в экономике испытывают и страны Западной Европы, и некоторые страны Азии. Конечно, Россия не может оставаться в этом плане изолированной».